SRA. ADRIANA VEIGA VELOSO Faleceu dia 31/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 36 anos de idade e era casada com o Sr. Erick Felipe Gomes Neto. Era filha do Sr. Luiz Carlos Veloso e da Sra. Ligia Veiga, falecidos. Deixa a filha Ana Livia Rodrigues, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Itaberá – SP e seu sepultamento ocorreu dia 01/09/2026 as 17:00hs, no Cemitério Municipal de Itaberá. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. DARIO BARBOSA NETO Faleceu dia 01/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Soares Barbosa. Era filho do Sr. Braulino Barreiro de Souza e da Sra. Julieta Albina de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Rosa Lopes Barbosa; Irani Aparecido Barbosa; Idelcina de Fatima Barbosa; Ivanilda da Soledade Barbosa; Idelson Evangelista Barbosa; Iderilene Santana Barbosa; Iderenice Solange Barbosa; Darli Aparecido Barbosa; Darlene Aparecida Barbosa; Maria Eunice Barbosa. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 01/09/2026 na Sala Diamante no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 10:00hs até às 16:45hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. FERNANDO HENRIQUE BASTISTA DE OLIVEIRA Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 44 anos, filho do Sr. Luiz Roberto Batista de Oliveira, falecido e da Sra. Eva Valentina Gomes da Silva, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Memorial São Pedro/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.