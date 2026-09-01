SRA. ADRIANA VEIGA VELOSO Faleceu dia 31/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 36 anos de idade e era casada com o Sr. Erick Felipe Gomes Neto. Era filha do Sr. Luiz Carlos Veloso e da Sra. Ligia Veiga, falecidos. Deixa a filha Ana Livia Rodrigues, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Itaberá – SP e seu sepultamento ocorreu dia 01/09/2026 as 17:00hs, no Cemitério Municipal de Itaberá. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. DARIO BARBOSA NETO Faleceu dia 01/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Soares Barbosa. Era filho do Sr. Braulino Barreiro de Souza e da Sra. Julieta Albina de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Rosa Lopes Barbosa; Irani Aparecido Barbosa; Idelcina de Fatima Barbosa; Ivanilda da Soledade Barbosa; Idelson Evangelista Barbosa; Iderilene Santana Barbosa; Iderenice Solange Barbosa; Darli Aparecido Barbosa; Darlene Aparecida Barbosa; Maria Eunice Barbosa. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 01/09/2026 na Sala Diamante no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 10:00hs até às 16:45hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. FERNANDO HENRIQUE BASTISTA DE OLIVEIRA Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 44 anos, filho do Sr. Luiz Roberto Batista de Oliveira, falecido e da Sra. Eva Valentina Gomes da Silva, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Memorial São Pedro/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ FORTUNATO Faleceu dia 01/09/2026 na cidade de Saltinho, aos 81 anos de idade e era viúvo da Sra. Roseni Moreira Fortunato. Era filho do Sr. Paulo Fortunato e Vicentina Pires, falecidos. Deixa a filha Laura Aparecida Fortunato, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ LEMES DE SOUZA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho do Sr. Artur Lemes dos Santos, falecido, e da Sra. Clemencia Souza Magalhães, era casado com a Sra. Elianai Pedreira de Souza, deixa as filhas: Jamile Pedreira de Souza; Jaqueline Pedreira de Souza e Janaina Ester Pedreira de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ SANTOS ARAÚJO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho do Sr. Sebastião Pereira Araujo e da Sra. Olinda Lopes dos Santos, era casado com a Sra. Maria Zilmar da Silva Araujo; deixa as filhas: Jaina Suiane da Silva Araujo,casada com o Sr. Felipe de Oliveira Ramos e Jamile Suiara Silva Araujo. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROFº. LUIZ REYNALDO TELLES Faleceu dia 31/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era casado com a Sra. Marlene Rodrigues Gomes Telles. Era filho do Sr. Mario Telles e da Sra. Helena de Almeida Telles, falecidos. Deixa os filhos: Dr. Mario Luis Telles casado com Juliane Sumeri; Vania Telles. Deixa os netos: Lívia Telles, Rafael Telles Giovana Telles, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/09/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-06 Rosas, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. SEBASTIÃO EMIDIO DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Antonio Emydio da Silva e da Sra. Carmelina Maria de Jesus, era casado com a Sra. Tereza Lopes da Silva, deixa a filha: Carmen Lucia da Silva Pestana, casada com o Sr. Sergio Henrique Estevam da Silva Pestana. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.