O que começou com uma dívida terminou em cativeiro, tortura e ameaça de morte. Um empresário de Piracicaba foi sequestrado por integrantes de uma quadrilha que, segundo a polícia, atuava com agiotagem e utilizava a violência para pressionar devedores.

A vítima foi levada para um imóvel no dia 5 de agosto. Além de ser mantido sob domínio dos criminosos, o empresário teve uma BMW tomada como garantia da dívida.

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