A proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 avançou no Senado e agora terá de passar por uma nova etapa antes de entrar em vigor. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (2) e seguirá para análise do plenário da Casa.

O texto estabelece uma jornada máxima de 40 horas semanais, distribuída em cinco dias de trabalho e dois dias de descanso. Um dos dias de folga deverá ser, preferencialmente, o domingo. A proposta também determina que não haja redução salarial em razão da mudança.

Para que uma PEC seja aprovada no plenário do Senado, são necessários pelo menos 49 votos favoráveis, o equivalente a três quintos dos 81 senadores. A votação precisa ocorrer em dois turnos.