01 de setembro de 2026
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CASO INUSITADO

Homem conhecido como 'cheirador de bund4s' é preso novamente

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Funcionários de dois estabelecimentos relatarem à polícia a presença de um suspeito que estaria se abaixando atrás de clientes e tentando cheirá-los
Funcionários de dois estabelecimentos relatarem à polícia a presença de um suspeito que estaria se abaixando atrás de clientes e tentando cheirá-los

Um homem de 39 anos foi preso novamente na Califórnia, nos Estados Unidos, após funcionários de dois estabelecimentos relatarem à polícia a presença de um suspeito que estaria se abaixando atrás de clientes e tentando cheirá-los.

A prisão de Calese Crowder ocorreu na sexta-feira (28). Segundo a emissora NBC4, ele possui registro por crimes sexuais e foi detido sob suspeita de violar as condições de sua liberdade condicional.

Saiba mais:

Suspeito foi localizado perto dos estabelecimentos

A polícia recebeu informações sobre o comportamento do homem em dois estabelecimentos comerciais. Em um dos casos, o local seria uma loja da rede Marshalls.

Em outra ocorrência, funcionários de um supermercado acionaram o serviço de emergência após perceberem um cliente que estaria se abaixando atrás de outras pessoas e tentando cheirá-las.

As autoridades analisaram imagens das câmeras de segurança dos locais e, a partir das características do suspeito, conseguiram identificá-lo. Crowder foi encontrado nas proximidades e detido.

Casos semelhantes já foram registrados

A ocorrência de agosto se soma a outros episódios atribuídos a Crowder nos últimos anos.

Em 2023, um vídeo publicado nas redes sociais mostrou uma mulher acusando o homem de segui-la dentro de uma livraria e de tentar cheirá-la.

Outro caso ocorreu em julho de 2025, em uma loja localizada em Burbank, na Califórnia. Na ocasião, segundo a polícia, imagens de segurança mostravam um homem seguindo uma mulher e se abaixando atrás dela. Crowder foi detido após a ocorrência.

Nova prisão ocorreu um mês depois

Em agosto de 2025, aproximadamente um mês após a prisão anterior, Crowder voltou a ser detido. Dessa vez, a ocorrência teria acontecido em uma farmácia de Burbank e envolvia uma acusação semelhante.

As autoridades voltaram a relacionar o suspeito a um comportamento registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

A nova prisão, em agosto de 2026, ocorreu no contexto de uma investigação sobre possível violação das condições de liberdade condicional.

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