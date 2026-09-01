Um homem de 39 anos foi preso novamente na Califórnia, nos Estados Unidos, após funcionários de dois estabelecimentos relatarem à polícia a presença de um suspeito que estaria se abaixando atrás de clientes e tentando cheirá-los.

A prisão de Calese Crowder ocorreu na sexta-feira (28). Segundo a emissora NBC4, ele possui registro por crimes sexuais e foi detido sob suspeita de violar as condições de sua liberdade condicional.

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Suspeito foi localizado perto dos estabelecimentos