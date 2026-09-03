Uma negociação entre o Banco Central do Brasil e o Banco Central Europeu (BCE) pode levar o Pix a uma nova etapa de internacionalização. As instituições estudam uma possível conexão entre o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos e o TIPS, infraestrutura europeia para transferências imediatas em euros.

A discussão ainda está em fase preliminar. Segundo documento do BCE sobre os projetos de pagamentos transfronteiriços, a possível ligação com o Pix está atualmente em etapa de pré-investigação.

Nessa fase, estão sendo avaliados aspectos jurídicos, técnicos, operacionais e de segurança que seriam necessários para uma futura integração entre as duas infraestruturas.