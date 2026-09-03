O Hospital Regional de Piracicaba (HRP-Unicamp) está com inscrições abertas para processos seletivos destinados a sete cargos nas áreas assistencial e administrativa. Conforme os editais publicados pela Fundação da Área da Saúde da Unicamp (Fascamp), os salários variam de R$ 2.349,34 a R$ 5.960,62.
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As inscrições podem ser realizadas até esta quinta-feira (3), por meio do site da instituição. Os processos seletivos são regulamentados pelos editais de números 19/2026 a 25/2026.
Vagas e salários
A maior remuneração é destinada ao cargo de fonoaudiólogo, com salário de R$ 5.960,62 e jornada de até 30 horas semanais. Para concorrer, é necessário ter graduação, pós-graduação em Fonoaudiologia Hospitalar ou Disfagia, registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia e experiência mínima de seis meses na área hospitalar.
Também há oportunidade para farmacêutico, com salário de R$ 5.538,30 e jornada de 40 horas semanais. O cargo exige formação superior, registro no Conselho Regional de Farmácia e experiência mínima de seis meses.
Para terapeuta ocupacional, a remuneração é de R$ 4.850,51, com jornada entre 11 e 30 horas semanais. O candidato deve possuir curso superior completo e registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Já o cargo de psicólogo oferece salário de R$ 4.131,13, para jornada de até 30 horas semanais. Entre os requisitos estão graduação, registro no Conselho Regional de Psicologia e experiência mínima de seis meses na função.
Cargos de nível médio
O processo seletivo também oferece oportunidade para auxiliar de enfermagem, com salário de R$ 2.669,20 e jornada de 30 a 36 horas semanais. É necessário ter ensino médio completo, formação específica na área e registro ativo no Coren-SP.
Na área administrativa, estão disponíveis vagas para recepcionista e telefonista.
O cargo de recepcionista oferece R$ 2.531,31, com jornada de até 40 horas semanais. É exigido ensino médio completo e experiência mínima de seis meses em atividades administrativas, recepção ou telefonia.
Para telefonista, o salário é de R$ 2.349,34, com jornada de até 36 horas semanais. Também é necessário ter ensino médio completo e experiência mínima de seis meses.
Benefícios
Os profissionais contratados terão direito a vale-transporte e benefícios relacionados à alimentação, de acordo com a jornada de trabalho.
Para jornadas de até seis horas diárias, o vale-alimentação é de R$ 603,41 mensais. Já para quem trabalha mais de seis horas por dia, são oferecidos vale-alimentação de R$ 480,79 mensais e vale-refeição de R$ 35,42 por dia trabalhado.
Como se candidatar
Os interessados devem realizar a inscrição até 3 de setembro e consultar os editais para verificar todos os requisitos, etapas e critérios de cada processo seletivo.
Serviço
- Hospital Regional de Piracicaba – HRP-Unicamp
- Cargos: auxiliar de enfermagem, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo, recepcionista, telefonista e terapeuta ocupacional
- Salários: de R$ 2.349,34 a R$ 5.960,62
- Inscrições: até 3 de setembro de 2026
- Link: https://fascamp.org.br/ , entrar em "Processo Seletivo" e selecionar a opção "Inscrições Abertas".