O Hospital Regional de Piracicaba (HRP-Unicamp) está com inscrições abertas para processos seletivos destinados a sete cargos nas áreas assistencial e administrativa. Conforme os editais publicados pela Fundação da Área da Saúde da Unicamp (Fascamp), os salários variam de R$ 2.349,34 a R$ 5.960,62.

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As inscrições podem ser realizadas até esta quinta-feira (3), por meio do site da instituição. Os processos seletivos são regulamentados pelos editais de números 19/2026 a 25/2026.