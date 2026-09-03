O HFC Saúde (Hospital dos Fornecedores de Cana) e a Santa Casa de Piracicaba estão com 21 oportunidades de emprego disponíveis em Piracicaba. Os anúncios, consultados nesta terça-feira (1º), reúnem vagas para diferentes áreas de atuação dentro das instituições, incluindo assistência hospitalar, reabilitação, farmácia, higiene e serviços de apoio.
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Do total, 14 oportunidades estão vinculadas ao HFC Saúde, enquanto outras sete são divulgadas pela Santa Casa de Piracicaba. Entre as vagas anunciadas, três são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).
HFC Saúde reúne 14 oportunidades
A página do HFC Saúde na plataforma apresenta 14 anúncios de emprego para atuação em Piracicaba. Entre os cargos disponíveis estão técnico de enfermagem, higienizador, fonoaudiólogo ABA, terapeuta ocupacional ABA, enfermeiro assistencial em oncologia, atendente mensageiro para PCD, mensageiro para PCD, auxiliar de arquivo e supervisor enfermeiro materno, entre outros.
As oportunidades também contemplam áreas especializadas de atendimento. Os cargos de fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional com atuação em ABA estão relacionados à Análise do Comportamento Aplicada, abordagem utilizada, entre outras finalidades, no acompanhamento de pessoas com transtorno do espectro autista.
Há, porém, uma diferença entre os canais de recrutamento. Enquanto o painel identificado pela sigla do Hospital dos Fornecedores de Cana informa que não há vagas disponíveis, a página do HFC no Vagas.com apresenta os 14 anúncios. Por isso, os candidatos devem consultar diretamente a página que apresenta as oportunidades e verificar as condições de cada processo antes de realizar a inscrição.
Santa Casa tem sete cargos disponíveis
A Santa Casa de Piracicaba mantém uma página pública de recrutamento com sete cargos anunciados. As oportunidades são:
Higienizador: ensino fundamental incompleto e escala 12x36, com rodízio entre os períodos diurno e noturno;
Fonoaudiólogo: ensino superior completo, registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia (CRFa) e conhecimentos em relatórios, prontuários e planejamento terapêutico;
Auxiliar de lavanderia: ensino fundamental incompleto;
Auxiliar de transporte de pacientes: ensino médio completo, curso de auxiliar de enfermagem, Coren ativo e conhecimentos de informática;
Auxiliar de farmácia: ensino médio completo e conhecimentos de informática;
Copeiro hospitalar: ensino fundamental completo e escala 12x36;
Higienizador (PCD): oportunidade exclusiva para pessoas com deficiência, com exigência de ensino fundamental incompleto.
Segundo as informações divulgadas pela instituição, os profissionais contratados podem ter acesso a benefícios como ticket-alimentação, refeição no local, café da manhã ou da tarde, vale-transporte, cesta básica e convênios médico e odontológico. Também são oferecidos benefícios e parcerias nas áreas de farmácia, óticas, TotalPass, Sesc e instituições de ensino.
Como se candidatar
Os interessados nas oportunidades do HFC Saúde devem acessar a página da instituição https://www.vagas.com.br/empregos/hospital-dos-fornecedores-de-cana-de-piracicaba, consultar os anúncios individualmente e verificar os requisitos de cada função antes de realizar a candidatura.
Já os candidatos interessados nas oportunidades da Santa Casa de Piracicaba podem consultar os cargos disponíveis na página oficial de recrutamento da instituição e cadastrar o currículo no sistema, link https://gcpecfatorrh.com.br/RecrutamentoFatorRH/pages/openingsAnnounce.faces?clientAcronym=SCP.
Como os processos seletivos são atualizados conforme o preenchimento ou abertura de novas oportunidades, os anúncios podem ser alterados, incluídos ou retirados a qualquer momento. Por isso, a recomendação é conferir as vagas no momento da candidatura.
O número de anúncios também não representa necessariamente a quantidade de profissionais que serão contratados, já que as instituições não informam, em todos os casos, o número de admissões previstas para cada cargo.