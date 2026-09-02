02 de setembro de 2026
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QUALIDADE DE VIDA

Após anos de espera, 80 pacientes receberão órteses e próteses

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Após anos de espera, 80 pacientes de Piracicaba receberão órteses e próteses para auxiliar na mobilidade e na reabilitação.
Após anos de espera, 80 pacientes de Piracicaba receberão órteses e próteses para auxiliar na mobilidade e na reabilitação.

Oitenta pacientes de Piracicaba, entre adultos e crianças, que aguardavam desde 2019 por órteses e próteses, vão receber os equipamentos. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou um investimento de aproximadamente R$ 627 mil para a aquisição dos dispositivos.

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Entre os equipamentos estão cadeiras de rodas, próteses de membros, órteses para membros inferiores e superiores, andadores e cadeiras de banho. Os dispositivos são destinados a pessoas que necessitam de suporte para melhorar a mobilidade e a funcionalidade durante o processo de reabilitação.

Segundo a Prefeitura, os equipamentos podem proporcionar mais autonomia, independência e qualidade de vida, além de facilitar a realização de atividades cotidianas com maior segurança.

Investimento é maior que o de 2023

O valor destinado à compra representa um aumento expressivo em relação ao último investimento municipal realizado nessa área. Em 2023, foram destinados R$ 130,8 mil para a aquisição de 17 equipamentos.

Agora, com aproximadamente R$ 627 mil, a expectativa é atender 80 pacientes e reduzir de forma significativa a demanda que permaneceu represada durante anos.

A coordenadora da Central de Fisioterapia do município, Elisângela da Silva Oliveira, destacou que a entrega dos equipamentos deve contribuir diretamente para a rotina dos pacientes, principalmente em relação à funcionalidade e independência.

Aparelhos auditivos também foram entregues

A iniciativa faz parte de um programa da Secretaria Municipal de Saúde voltado à redução de filas e demandas represadas em consultas, exames e procedimentos.

Além das órteses e próteses, a Prefeitura informou que aproximadamente 1.300 pacientes receberam aparelhos auditivos em 2025 e 2026. Nesse caso, a espera também chegou a cinco anos.

Com a nova aquisição, a administração municipal busca ampliar o acesso aos dispositivos de reabilitação e oferecer melhores condições para que crianças e adultos possam desenvolver suas atividades diárias com maior autonomia.

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