Oitenta pacientes de Piracicaba, entre adultos e crianças, que aguardavam desde 2019 por órteses e próteses, vão receber os equipamentos. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou um investimento de aproximadamente R$ 627 mil para a aquisição dos dispositivos.

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Entre os equipamentos estão cadeiras de rodas, próteses de membros, órteses para membros inferiores e superiores, andadores e cadeiras de banho. Os dispositivos são destinados a pessoas que necessitam de suporte para melhorar a mobilidade e a funcionalidade durante o processo de reabilitação.