O HFC Saúde (Hospital dos Fornecedores de Cana) e a Santa Casa de Piracicaba estão com 21 oportunidades de emprego disponíveis em Piracicaba. Os anúncios, consultados nesta terça-feira (1º), reúnem vagas para diferentes áreas de atuação dentro das instituições, incluindo assistência hospitalar, reabilitação, farmácia, higiene e serviços de apoio.

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Do total, 14 oportunidades estão vinculadas ao HFC Saúde, enquanto outras sete são divulgadas pela Santa Casa de Piracicaba. Entre as vagas anunciadas, três são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).