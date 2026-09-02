02 de setembro de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Anvisa suspende fabricação de produtos de limpeza da Unilever

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação: Anvisa
Anvisa suspendeu a fabricação de produtos de limpeza da Unilever em unidade de Vinhedo (SP) após fiscalização identificar falhas nos processos de controle e fabricação.
Anvisa suspendeu a fabricação de produtos de limpeza da Unilever em unidade de Vinhedo (SP) após fiscalização identificar falhas nos processos de controle e fabricação.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação de produtos de limpeza da Unilever em uma unidade localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo. A medida foi publicada nesta quarta-feira (2) no Diário Oficial da União e tem caráter preventivo.

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A decisão ocorreu após uma inspeção realizada entre os dias 24 e 28 de agosto, com participação da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Vinhedo.

Durante a fiscalização, foram identificadas falhas nas Boas Práticas de Fabricação, que estabelecem os procedimentos necessários para garantir a qualidade e a segurança dos produtos.

Problemas identificados

Segundo a Anvisa, a inspeção encontrou falhas nos controles realizados durante a fabricação e antes da liberação dos produtos. Também foram identificadas deficiências no monitoramento da água utilizada no processo produtivo.

A fiscalização apontou ainda problemas relacionados à investigação e à adoção de medidas corretivas diante de falhas identificadas anteriormente pela própria empresa.

Diante das irregularidades, a agência determinou a interrupção temporária da fabricação até que as adequações necessárias sejam realizadas.

Produtos que já estão nas lojas

A Anvisa esclareceu que não determinou o recolhimento dos produtos que já foram fabricados e estão disponíveis no comércio.

De acordo com a agência, as evidências analisadas durante a fiscalização não indicaram, até o momento, contaminação microbiológica ou outro problema que justificasse a suspensão da comercialização dos lotes já produzidos.

A medida, portanto, está concentrada na fabricação de novos produtos na unidade fiscalizada.

O que diz a Unilever

A Unilever informou que iniciou as medidas necessárias para atender às determinações da Anvisa e que a produção dos itens afetados foi temporariamente interrompida.

A empresa afirmou ainda que as demais linhas de produção da unidade de Vinhedo continuam funcionando normalmente e que está colaborando com as autoridades sanitárias para concluir as adequações.

A fábrica produz itens da categoria de produtos de limpeza, incluindo sabão líquido para roupas e amaciante líquido para roupas.

A ação faz parte de uma série de fiscalizações realizadas pela Anvisa em fabricantes de saneantes, com o objetivo de verificar o cumprimento das normas sanitárias e garantir a qualidade dos produtos destinados aos consumidores.

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