A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação de produtos de limpeza da Unilever em uma unidade localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo. A medida foi publicada nesta quarta-feira (2) no Diário Oficial da União e tem caráter preventivo.

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A decisão ocorreu após uma inspeção realizada entre os dias 24 e 28 de agosto, com participação da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Vinhedo.