O estado de São Paulo chegou a 28 casos confirmados de sarampo em 2026, segundo balanço da Secretaria de Estado da Saúde. Dois novos registros foram incluídos no levantamento mais recente: um bebê e uma mulher de 40 anos.

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A maior parte das ocorrências está concentrada na capital paulista. São 25 casos na cidade de São Paulo, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos.