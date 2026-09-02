O estado de São Paulo chegou a 28 casos confirmados de sarampo em 2026, segundo balanço da Secretaria de Estado da Saúde. Dois novos registros foram incluídos no levantamento mais recente: um bebê e uma mulher de 40 anos.
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A maior parte das ocorrências está concentrada na capital paulista. São 25 casos na cidade de São Paulo, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos.
Entre os pacientes confirmados, 20 não tinham registro de vacinação contra o sarampo ou apresentavam o esquema vacinal incompleto, segundo as autoridades de saúde.
Vacinação
Durante o mês de agosto, mais de 2,5 milhões de doses de vacinas contra o sarampo foram aplicadas no estado. A maior parte das doses foi administrada na capital, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo, municípios que receberam ações ampliadas de imunização.
A campanha de vacinação foi encerrada na terça-feira (1º), mas as doses continuam disponíveis gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), conforme as recomendações do calendário nacional de vacinação.
A chamada dose zero, destinada a bebês de 6 a 11 meses, também continua disponível. Essa aplicação oferece uma proteção adicional e não substitui as doses previstas no calendário regular, que devem ser administradas aos 12 e aos 15 meses.
Doença é altamente contagiosa
O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida principalmente por meio de gotículas e partículas eliminadas no ar por pessoas infectadas ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
Os principais sintomas incluem febre alta, tosse, coriza, conjuntivite, mal-estar e manchas avermelhadas na pele. Em alguns casos, a doença pode evoluir para complicações graves.
A vacinação é a principal forma de prevenção. A orientação das autoridades de saúde é que a população mantenha a caderneta de vacinação atualizada e procure uma unidade de saúde para verificar se há doses pendentes.
Cenário de alerta
O aumento de casos reforça a necessidade de manter a cobertura vacinal elevada, principalmente entre crianças e pessoas que não possuem registro de imunização.
Mesmo com o encerramento das ações extraordinárias realizadas em agosto, a vacinação de rotina permanece disponível na rede pública de saúde. Pessoas com sintomas compatíveis com sarampo devem procurar atendimento médico e evitar o contato com outras pessoas enquanto aguardam avaliação.