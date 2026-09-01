O Gaeco de Piracicaba, do Ministério Público de São Paulo, junto com o 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 1º, a Operação Prazo Final.
A ação cumpre 6 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais de Piracicaba. Os mandados foram expedidos pela Vara Regional das Garantias da 4ª Raj.
Segundo a investigação, o grupo de Piracicaba é suspeito de praticar agiotagem com cobrança de juros abusivos. Uma vítima que atrasou o pagamento de uma dívida passou a sofrer ameaças de morte e depois teria sido sequestrada e mantida em cativeiro como forma de pressão para pagar.
O carro da vítima também foi levado e usado pelos criminosos como garantia da dívida.
As equipes estão nas ruas neste momento fazendo as buscas, apreendendo provas, bens e valores ligados ao esquema e garantindo a segurança da vítima.
Os investigados podem responder por extorsão mediante sequestro, ameaça, crime contra a economia popular, que é a agiotagem, roubo e associação criminosa. O nome da operação, Prazo Final, faz referência ao ultimato dado à vítima para pagar a dívida, sob ameaça de morte.
A operação ainda está em andamento. Assim que sair o resultado com presos e apreensões, a atualização será divulgada.