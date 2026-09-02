Voltada ao público adulto, a atividade acontece das 19h30 às 21h30 e não exige inscrição prévia. A proposta é incentivar os participantes a experimentar a escrita e encontrar novas formas de transformar experiências pessoais em textos e narrativas. A oficina será ministrada pelo contador de histórias, escritor e produtor de eventos Evair Sousa. Durante o encontro, serão realizadas dinâmicas de escrita criativa, exercícios de memória e atividades de criação literária a partir do tema "caminhos".

Memórias de infância, viagens, encontros, despedidas e até situações aparentemente comuns podem se transformar em histórias. É a partir dessa proposta que Piracicaba recebe, nesta quinta-feira (3), a oficina literária Caminhos em Palavras, que será realizada gratuitamente no Anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (Rua do Vergueiro, 145 - Centro).

A ideia é que os participantes possam olhar para as próprias trajetórias como fonte de inspiração. Lembranças, lugares importantes, pessoas, escolhas e experiências vividas poderão servir como ponto de partida para a criação de textos. "Todos nós carregamos histórias. Existem caminhos que percorremos, caminhos que deixamos para trás e caminhos que ainda desejamos conhecer. A proposta da oficina é justamente transformar esses caminhos em palavras e descobrir o que pode nascer quando colocamos nossas experiências no papel", explica Evair Sousa.

Mais do que apresentar técnicas de escrita, a atividade busca aproximar a literatura do cotidiano e mostrar que não é preciso ser um escritor experiente para começar a criar. A oficina é aberta tanto para quem já escreve quanto para pessoas que nunca tiveram contato com a criação literária e querem experimentar. "Uma biblioteca é um lugar de encontros. Encontro com os livros, com os autores, com as histórias e também com as nossas próprias histórias. A oficina pretende criar esse encontro por meio da palavra", afirma o escritor.

A atividade é realizada pela APL (Academia Piracicabana de Letras), CLIP (Centro Literário de Piracicaba) e GOLP (Grupo Oficina Literária de Piracicaba), instituições que atuam no incentivo à literatura, à formação de novos escritores e à produção cultural na cidade.