01 de setembro de 2026
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FOI PEGO

'Monstro' que matou mulher e jogou corpo em canavial é preso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Samantha Afra Ribeiro Dias, 36, foi assassinada e deixada em um canavial.
Samantha Afra Ribeiro Dias, 36, foi assassinada e deixada em um canavial.

  A cidade de Capivari, na região de Piracicaba, não dormiu em paz nos últimos 13 dias, mas agora pode respirar aliviada.

 A Polícia Civil caçou, cercou e prendeu na manhã desta terça-feira (1º) o "monstro" acusado de matar uma mulher de 36 anos com requintes de crueldade.

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O corpo de Samantha Afra Ribeiro Dias foi achado no dia 19, após ser deixado em uma estrada de terra no Jardim Florido, perto da rua Armando Peresin. A cena era de horror: com marcas de violência e faltando um dos braços.

 O Canil da Guarda entrou no mato para achar o membro, mas não encontrou. A suspeita é que animais tenham mexido no corpo depois da morte.

Ele achou que ia escapar. Achou que ninguém tinha visto. Se enganou. As câmeras de segurança da Prefeitura viram tudo. Foi o cerco eletrônico de Capivari que derrubou o assassino.

Investigadores do COI - o cérebro da Guarda Civil - passaram dias analisando imagem por imagem e reconstruíram o trajeto da morte. O filme do crime começa no bairro Moreto, onde a vítima foi abordada, e termina no local da desova, no Jardim Florido.

Cada passo do criminoso ficou registrado. Com as provas na mão, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva e a Justiça carimbou na hora.

A Guarda Civil de Capivari, que vem recebendo novas câmeras e reforçando o monitoramento da cidade, foi peça-chave para colocar o assassino atrás das grades.

Agora ele está preso. 

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