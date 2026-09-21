Uma idosa de 84 anos morreu na madrugada deste domingo (20) em Piracicaba, depois de uma queda dentro de casa - um acidente doméstico que começou pequeno e terminou fatal.
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A vítima, que sofria de osteoporose, caiu na última quarta-feira (16) a caminho do banheiro. A queda provocou fratura no fêmur esquerdo.
Levada às pressas ao hospital, ela foi submetida a cirurgia no dia seguinte. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher passou por cirurgia, mas o quadro que evoluiu para pneumonia broncoaspirativa - a causa oficial da morte apontada no atestado.
A Polícia Civil registrou o caso como morte acidental.