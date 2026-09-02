Um El Niño de forte intensidade pode alterar o regime de chuvas e temperaturas no Brasil entre o fim de 2026 e o início de 2027, com possíveis impactos sobre a agricultura, o abastecimento de água e as cidades. A previsão também preocupa projetos de restauração ambiental, já que eventos climáticos extremos podem dificultar o desenvolvimento de mudas utilizadas na recuperação de áreas degradadas.

O El Niño é um fenômeno natural provocado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, capaz de alterar os padrões de temperatura, ventos e precipitação em diferentes partes do mundo. Segundo modelos científicos citados pelo projeto Corredor Caipira, há previsão de uma versão mais intensa do fenômeno em 2026.

Germano Chagas, coordenador técnico do Corredor Caipira, explica que os efeitos não são iguais em todas as regiões. “Os El Niños são fenômenos naturais que ocorrem há muitos anos e causam alteração no padrão de temperaturas atmosféricas e no regime das chuvas em diversas regiões do planeta. O que tem chamado atenção atualmente é que esses fenômenos têm se tornado cada vez mais intensos e frequentes”, afirma.