O mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves registrou 261.636 emplacamentos em agosto de 2026, segundo dados da consultoria Jato. O resultado representa alta de 23% na comparação com agosto de 2025, quando foram vendidas 213.561 unidades. Em relação a julho deste ano, porém, houve uma queda de aproximadamente 0,9%, já que o mês anterior terminou com 264.023 veículos emplacados.
A Fiat Strada voltou ao primeiro lugar do ranking, com 13.794 unidades vendidas. O modelo ficou à frente do Volkswagen Polo, que somou 10.472 emplacamentos, e do Volkswagen Tera, com 10.338. O Fiat Argo apareceu na quarta posição, com 8.811 unidades, enquanto o BYD Dolphin Mini fechou o top 5, com 8.299. O desempenho do hatch elétrico chama atenção por colocá-lo à frente de modelos tradicionais e reforçar a expansão dos veículos eletrificados no mercado brasileiro.
O ranking também mostra uma disputa diversificada entre picapes, SUVs, hatches e sedãs. Entre os dez primeiros aparecem ainda Chevrolet Onix, Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross, BYD Dolphin e GWM Haval H6.
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Os 50 carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2026
1º) Fiat Strada — 13.794 unidades
2º) Volkswagen Polo — 10.472 unidades
3º) Volkswagen Tera — 10.338 unidades
4º) Fiat Argo — 8.811 unidades
5º) BYD Dolphin Mini — 8.299 unidades
6º) Chevrolet Onix — 7.635 unidades
7º) Hyundai Creta — 7.354 unidades
8º) Volkswagen T-Cross — 6.815 unidades
9º) BYD Dolphin — 6.740 unidades
10º) GWM Haval H6 — 6.433 unidades
11º) Geely EX2 — 5.805 unidades
12º) Fiat Toro — 5.707 unidades
13º) Fiat Mobi — 5.587 unidades
14º) Chevrolet Tracker — 5.326 unidades
15º) Hyundai HB20 — 5.309 unidades
16º) Volkswagen Saveiro — 5.295 unidades
17º) Fiat Fastback — 5.126 unidades
18º) Chevrolet Onix Plus — 4.944 unidades
19º) Fiat Pulse — 4.775 unidades
20º) Jeep Compass — 4.547 unidades
21º) Renault Kwid — 4.436 unidades
22º) Toyota Yaris Cross — 4.414 unidades
23º) BYD Song Pro — 4.283 unidades
24º) Toyota Hilux — 3.471 unidades
25º) Honda WR-V — 3.445 unidades
26º) Caoa Chery Tiggo 5X — 3.398 unidades
27º) Omoda 5 — 3.344 unidades
28º) Honda HR-V — 3.279 unidades
29º) Toyota Corolla Cross — 3.265 unidades
30º) Volkswagen Nivus — 3.259 unidades
31º) Nissan Kait — 3.194 unidades
32º) Ford Ranger — 3.130 unidades
33º) Hyundai i20 — 3.042 unidades
34º) Jeep Renegade — 3.039 unidades
35º) Volkswagen Virtus — 2.864 unidades
36º) Chevrolet S10 — 2.759 unidades
37º) Chevrolet Sonic — 2.651 unidades
38º) Nissan Kicks — 2.649 unidades
39º) BYD Song Plus — 2.429 unidades
40º) Ram Rampage — 2.303 unidades
41º) Jaecoo 7 — 2.287 unidades
42º) Fiat Cronos — 2.066 unidades
43º) Fiat Fiorino — 1.845 unidades
44º) Geely EX5 — 1.720 unidades
45º) Chevrolet Spin — 1.636 unidades
46º) Chevrolet Montana — 1.587 unidades
47º) Honda City Sedan — 1.479 unidades
48º) Honda City Hatch — 1.447 unidades
49º) BYD King — 1.433 unidades
50º) Renault Kardian — 1.414 unidades
VENDAS E MARCAS
A força dos modelos eletrificados fica ainda mais evidente quando o mercado é separado pela modalidade de comercialização. No varejo, foram 131.722 unidades faturadas em agosto, e os três veículos que lideraram esse recorte foram elétricos. O BYD Dolphin registrou 5.964 unidades, seguido pelo Dolphin Mini, com 5.820, e pelo Geely EX2, com 5.488. O resultado indica uma participação cada vez maior desses modelos nas vendas destinadas diretamente aos consumidores.
Nas vendas diretas, foram 129.912 emplacamentos. Nesse segmento, a Fiat Strada voltou a ocupar a liderança, com 9.694 unidades, seguida pelo Volkswagen Polo, com 6.933, e pelo Fiat Argo, com 6.721. A diferença entre os dois recortes ajuda a explicar a composição do ranking geral e mostra que os modelos mais fortes no varejo nem sempre são os mesmos que lideram as vendas diretas.
Entre as fabricantes, a Fiat terminou agosto na primeira colocação, com 48.341 veículos emplacados e participação de 18,5%. A Volkswagen ficou em segundo, com 41.980 unidades e 16%, enquanto a Chevrolet registrou 27.515 e alcançou 10,5% do mercado. A BYD apareceu na quarta posição, com 24.467 veículos e 9,4%, seguida por Hyundai, Toyota, GWM, Honda, Renault e Jeep.
As 10 marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2026
1º) Fiat — 48.341 unidades
2º) Volkswagen — 41.980 unidades
3º) Chevrolet — 27.515 unidades
4º) BYD — 24.467 unidades
5º) Hyundai — 17.017 unidades
6º) Toyota — 13.468 unidades
7º) GWM — 9.924 unidades
8º) Honda — 9.677 unidades
9º) Renault — 9.366 unidades
10º) Jeep — 9.027 unidades