O mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves registrou 261.636 emplacamentos em agosto de 2026, segundo dados da consultoria Jato. O resultado representa alta de 23% na comparação com agosto de 2025, quando foram vendidas 213.561 unidades. Em relação a julho deste ano, porém, houve uma queda de aproximadamente 0,9%, já que o mês anterior terminou com 264.023 veículos emplacados.

A Fiat Strada voltou ao primeiro lugar do ranking, com 13.794 unidades vendidas. O modelo ficou à frente do Volkswagen Polo, que somou 10.472 emplacamentos, e do Volkswagen Tera, com 10.338. O Fiat Argo apareceu na quarta posição, com 8.811 unidades, enquanto o BYD Dolphin Mini fechou o top 5, com 8.299. O desempenho do hatch elétrico chama atenção por colocá-lo à frente de modelos tradicionais e reforçar a expansão dos veículos eletrificados no mercado brasileiro.

O ranking também mostra uma disputa diversificada entre picapes, SUVs, hatches e sedãs. Entre os dez primeiros aparecem ainda Chevrolet Onix, Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross, BYD Dolphin e GWM Haval H6.