A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (2) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1. O texto estabelece jornada máxima de 40 horas semanais, distribuída em cinco dias de trabalho, com dois dias de descanso remunerado e sem redução de salário. A proposta, porém, ainda não está em vigor: antes disso, precisa ser aprovada em dois turnos pelo plenário do Senado.

A votação na CCJ ocorreu de forma simbólica, com quatro senadores registrando voto contrário: Rogério Marinho (PL-RN), Jaime Bagattoli (PL-RO), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Tereza Cristina (PP-MS). O relator, Omar Aziz (PSD-AM), rejeitou as 36 emendas apresentadas durante a discussão e manteve o texto que já havia passado pela Câmara dos Deputados. A estratégia busca evitar que a proposta tenha de retornar à Câmara caso seja aprovada pelos senadores.

O próximo passo é justamente a análise pelo plenário do Senado, mas ainda não há uma data definida para a votação. A aprovação precisa ocorrer em dois turnos. Aliados do governo defendem que a votação seja realizada ainda nesta semana, enquanto o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), não assumiu compromisso com um calendário. Durante a discussão na CCJ, o líder do MDB, Eduardo Braga (MDB-AM), também anunciou a intenção de apresentar uma PEC paralela para tratar dos impactos econômicos da redução da jornada, incluindo mecanismos de transição, negociação coletiva e desoneração da folha.