A discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1 chega nesta quarta-feira (2) à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em meio a uma forte divisão entre representantes dos trabalhadores e setores empresariais. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 está prevista como o primeiro item da pauta da comissão, que começa os trabalhos às 9h.

A proposta prevê reduzir a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, com a adoção de uma rotina de cinco dias de trabalho e dois dias de descanso. A mudança, conhecida como escala 5x2, manteria os salários dos trabalhadores e estabeleceria que um dos dias de repouso seja, preferencialmente, o domingo.

O avanço da proposta ocorre enquanto entidades empresariais alertam para possíveis impactos sobre custos, produtividade e geração de empregos. Do outro lado, organizações ligadas aos trabalhadores defendem que a redução da jornada pode melhorar a qualidade de vida e até contribuir para ganhos de produtividade.

Empresários alertam para impacto da mudança