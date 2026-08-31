O promotor de Justiça Luiz Alberto Segalla Bevilacqua foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (31), dentro de sua residência no condomínio Casal Buono, em Limeira, na região de Piracicaba. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para atender a ocorrência, mas encontraram o integrante do Ministério Público já sem vida.
De acordo com as informações apuradas pelo eLimeira e reunidas para esta reportagem, Bevilacqua apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região da cabeça. Uma arma foi encontrada ao lado do corpo. A ocorrência foi registrada e a investigação deverá esclarecer como a morte aconteceu e as circunstâncias que levaram ao disparo.
A dinâmica do caso ainda não foi oficialmente esclarecida pelas autoridades. A apuração deverá considerar as condições encontradas na residência e os demais elementos levantados durante o atendimento e os procedimentos de investigação. O caso deve ser acompanhado pelos órgãos responsáveis pela perícia e pela investigação policial.
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Atuação no Ministério Público
Bevilacqua construiu sua carreira no Ministério Público do Estado de São Paulo e exerceu a função de promotor de Justiça em Limeira durante décadas. Ele foi titular da 4ª Promotoria de Justiça da cidade e atuou em processos e discussões relacionadas a diferentes questões de interesse público no município.
Entre os temas acompanhados pelo promotor estavam questões ambientais, parcelamento irregular do solo e saneamento. Sua atuação também esteve relacionada a assuntos que envolviam a administração pública e a proteção de interesses coletivos, áreas nas quais o Ministério Público exerce papel de fiscalização e defesa da sociedade.
Além da carreira jurídica, Bevilacqua mantinha vínculo com a área acadêmica e atuava como professor. Ele participou de atividades e palestras relacionadas ao Direito, à segurança pública e à atuação das Guardas Civis Municipais. A morte do promotor repercute entre profissionais do meio jurídico e autoridades de Limeira.