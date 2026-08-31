31 de agosto de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Promotor de Justiça é encontrado morto na região de Piracicaba

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Uma arma foi localizada ao lado do corpo do promotor, que apresentava ferimento causado por disparo na cabeça.
Uma arma foi localizada ao lado do corpo do promotor, que apresentava ferimento causado por disparo na cabeça.

O promotor de Justiça Luiz Alberto Segalla Bevilacqua foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (31), dentro de sua residência no condomínio Casal Buono, em Limeira, na região de Piracicaba. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para atender a ocorrência, mas encontraram o integrante do Ministério Público já sem vida.

De acordo com as informações apuradas pelo eLimeira e reunidas para esta reportagem, Bevilacqua apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região da cabeça. Uma arma foi encontrada ao lado do corpo. A ocorrência foi registrada e a investigação deverá esclarecer como a morte aconteceu e as circunstâncias que levaram ao disparo.

A dinâmica do caso ainda não foi oficialmente esclarecida pelas autoridades. A apuração deverá considerar as condições encontradas na residência e os demais elementos levantados durante o atendimento e os procedimentos de investigação. O caso deve ser acompanhado pelos órgãos responsáveis pela perícia e pela investigação policial.

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Atuação no Ministério Público

Bevilacqua construiu sua carreira no Ministério Público do Estado de São Paulo e exerceu a função de promotor de Justiça em Limeira durante décadas. Ele foi titular da 4ª Promotoria de Justiça da cidade e atuou em processos e discussões relacionadas a diferentes questões de interesse público no município.

Entre os temas acompanhados pelo promotor estavam questões ambientais, parcelamento irregular do solo e saneamento. Sua atuação também esteve relacionada a assuntos que envolviam a administração pública e a proteção de interesses coletivos, áreas nas quais o Ministério Público exerce papel de fiscalização e defesa da sociedade.

Além da carreira jurídica, Bevilacqua mantinha vínculo com a área acadêmica e atuava como professor. Ele participou de atividades e palestras relacionadas ao Direito, à segurança pública e à atuação das Guardas Civis Municipais. A morte do promotor repercute entre profissionais do meio jurídico e autoridades de Limeira.

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