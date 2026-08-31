O promotor de Justiça Luiz Alberto Segalla Bevilacqua foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (31), dentro de sua residência no condomínio Casal Buono, em Limeira, na região de Piracicaba. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para atender a ocorrência, mas encontraram o integrante do Ministério Público já sem vida.

De acordo com as informações apuradas pelo eLimeira e reunidas para esta reportagem, Bevilacqua apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região da cabeça. Uma arma foi encontrada ao lado do corpo. A ocorrência foi registrada e a investigação deverá esclarecer como a morte aconteceu e as circunstâncias que levaram ao disparo.

A dinâmica do caso ainda não foi oficialmente esclarecida pelas autoridades. A apuração deverá considerar as condições encontradas na residência e os demais elementos levantados durante o atendimento e os procedimentos de investigação. O caso deve ser acompanhado pelos órgãos responsáveis pela perícia e pela investigação policial.