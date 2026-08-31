A Prefeitura de Piracicaba contratou por R$ 35 mil o artista plástico Lázaro de Oliveira Junior, conhecido como Lajur, para produzir uma escultura de capivara com aproximadamente 4 metros de altura. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, a obra está em processo de produção e fará parte de um projeto educacional e cultural desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

A escultura será produzida em estilo hiper-realista, com fibra de vidro revestida com tecido acrílico alto. A previsão da Prefeitura é que a obra seja concluída em 90 dias. Depois disso, será definido o local onde a capivara será instalada. O transporte ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura.

Segundo a administração municipal, não estão previstos, neste momento, outros custos relacionados à obra, como instalação ou manutenção, além dos R$ 35 mil já estabelecidos na contratação. A Prefeitura informou ainda que o projeto que dará finalidade à escultura está em andamento, mas não detalhou quais atividades serão realizadas.