A Prefeitura de Piracicaba contratou por R$ 35 mil o artista plástico Lázaro de Oliveira Junior, conhecido como Lajur, para produzir uma escultura de capivara com aproximadamente 4 metros de altura. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, a obra está em processo de produção e fará parte de um projeto educacional e cultural desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
A escultura será produzida em estilo hiper-realista, com fibra de vidro revestida com tecido acrílico alto. A previsão da Prefeitura é que a obra seja concluída em 90 dias. Depois disso, será definido o local onde a capivara será instalada. O transporte ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura.
Segundo a administração municipal, não estão previstos, neste momento, outros custos relacionados à obra, como instalação ou manutenção, além dos R$ 35 mil já estabelecidos na contratação. A Prefeitura informou ainda que o projeto que dará finalidade à escultura está em andamento, mas não detalhou quais atividades serão realizadas.
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Contratação de Lajur
A contratação foi feita por inexigibilidade de licitação, modalidade usada quando a Prefeitura entende que não há possibilidade de competição, neste caso por se tratar de um trabalho artístico. A Procuradoria do município analisou o processo e considerou que a contratação direta de Lajur poderia ser feita dentro da lei.
O Parecer Jurídico nº 700/2026 aponta que a Secretaria de Cultura justificou a escolha do artista pela experiência, pelo estilo e pelo reconhecimento de seu trabalho. O documento também registra que foram apresentados trabalhos anteriores e notas fiscais de outras produções de Lajur para justificar a compatibilidade do valor de R$ 35 mil.
A Procuradoria concluiu pela possibilidade da contratação direta do artista com base na legislação. A documentação foi assinada no início de julho e encaminhada à Secretaria Municipal de Cultura para continuidade do processo.