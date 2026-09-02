Um ataque com facas deixou duas pessoas mortas e um homem ferido na tarde de segunda-feira (31), na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, as vítimas foram atacadas de forma aleatória e sem provocação aparente.
VEJA MAIS :
- Morre técnico queimado em explosão de fonte termal
- VÍDEO: Chuva de 15 mm faz Rio Piracicaba subir nesta terça-feira
- Esalq abre as portas para evento gratuito em Piracicaba
A suspeita foi identificada como Pamela Cisneros, de 49 anos, moradora do Queens. Ela também morreu após ser baleada por policiais durante a abordagem.
Ataques ocorreram em poucos segundos
De acordo com as autoridades, Pamela Cisneros estava armada com duas facas e atacou primeiro um homem de 68 anos, que havia acabado de sair do metrô acompanhado da esposa. Ele foi atingido no abdômen, foi hospitalizado e permaneceu em condição estável.
Cerca de 20 segundos depois, a mulher teria seguido pela Sétima Avenida e atacado outra pessoa. A vítima foi identificada como Erin Piacenti, de 32 anos, funcionária do Bank of America. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Suspeita foi baleada pela polícia
Após os ataques, policiais localizaram Pamela ainda portando as duas facas. Os agentes deram diversas ordens para que ela largasse as armas, mas, segundo a polícia, ela não obedeceu. "Eu não vou soltar nada. Eu prefiro matar vocês dois. Eu vou matar vocês", disse a suspeita.
Os policiais utilizaram armas de choque na tentativa de contê-la. Como a estratégia não funcionou e Pamela teria avançado em direção aos agentes com as facas, dois policiais efetuaram disparos.
Ela foi atingida e levada ao hospital, onde morreu. As circunstâncias da ação policial serão investigadas, como ocorre em casos de disparos envolvendo agentes.
Polícia descarta terrorismo
As autoridades classificaram o episódio como um ataque aparentemente aleatório e não provocado. Até o momento, não foram encontrados indícios de que o caso tenha relação com terrorismo.
Pamela Cisneros não tinha histórico de prisões em Nova York, mas possuía registros anteriores relacionados à saúde mental. A polícia informou que esses episódios ocorreram em 2018 e 2019. A motivação para o ataque ainda é investigada.
Caso aconteceu em área movimentada
O ataque ocorreu em uma das regiões mais movimentadas e turísticas de Nova York. A Times Square recebe diariamente grande quantidade de moradores e visitantes, e o episódio provocou uma operação policial no local.
A investigação deverá analisar imagens de câmeras corporais dos agentes e outros registros para esclarecer a sequência dos acontecimentos e a ação policial que terminou com a morte de Pamela Cisneros.