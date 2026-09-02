Um ataque com facas deixou duas pessoas mortas e um homem ferido na tarde de segunda-feira (31), na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, as vítimas foram atacadas de forma aleatória e sem provocação aparente.

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A suspeita foi identificada como Pamela Cisneros, de 49 anos, moradora do Queens. Ela também morreu após ser baleada por policiais durante a abordagem.