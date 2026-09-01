A programação foi organizada pelo departamento de Economia, Administração e Sociologia (LES) e permitirá que estudantes, professores e visitantes conheçam mais de perto os cursos e projetos desenvolvidos na universidade. Entre as atividades previstas estão visitas guiadas a centros e estruturas ligados ao departamento, incluindo o Cepea, o Esalq-Log, o CEP-LES e o Pavilhão de Ciências Humanas.

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) terá um dia inteiro de atividades abertas ao público em 23 de setembro, com debates, visitas e encontros voltados a temas que vão da economia e do agronegócio à inteligência artificial e ao desenvolvimento regional. O ConexãoLES Day será realizado das 7h30 às 18h, em diferentes espaços da instituição, em Piracicaba. As inscrições e demais informações estão disponíveis na página oficial do evento .

A agenda também terá participação de estudantes e ex-alunos em encontros sobre a experiência universitária e os caminhos profissionais depois da graduação. Iniciação científica, intercâmbios, formação acadêmica e mercado de trabalho estão entre os assuntos que poderão ser conhecidos por quem estiver pensando em ingressar na universidade ou entender melhor as possibilidades oferecidas pela Esalq.

Para quem pretende participar, a programação começa pela manhã e segue até o fim da tarde, reunindo diferentes formatos de atividades. A proposta permite combinar momentos de visita aos espaços da instituição com discussões sobre temas ligados à formação e ao mercado, tornando o evento uma oportunidade para conhecer a estrutura do LES além da sala de aula.

Economia, agro e tecnologia entram em debate

A parte da tarde será concentrada em palestras e painéis com professores da Esalq e convidados. A programação aborda assuntos que estão presentes no cotidiano do país e nas transformações do mercado, como comércio internacional, agronegócio, educação pública, desenvolvimento regional e reforma tributária.