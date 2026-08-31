Um leilão virtual com 330 lotes de eletrodomésticos da Casas Bahia termina nesta sexta-feira (4). A disputa ocorre pela plataforma Kwara e reúne produtos como geladeiras, fogões, purificadores de água e centrífugas. Os horários de encerramento variam conforme cada lote, com os primeiros previstos para as 15h e os últimos chegando às 16h31.

Os produtos, porém, não devem ser tratados como mercadorias novas em condições convencionais de venda. O edital prevê a existência de itens com riscos, amassados, sujeira, sinais de uso e desgaste, além de equipamentos que podem estar sem peças, acessórios, componentes ou manuais. Também há lotes que podem apresentar bloqueios ou senhas, não ter sido testados, não funcionar ou estar classificados como sucata.

A Casas Bahia informa que esse tipo de operação ocorre de maneira recorrente e está relacionado a produtos do Departamento de Assistência Técnica (DAT). A empresa também afirma que o leilão não tem ligação com o processo de recuperação judicial solicitado à Justiça de São Paulo em agosto. O funcionamento das lojas físicas e do comércio eletrônico, segundo a companhia, continua normalmente.