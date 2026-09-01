O Rio Piracicaba apresentou elevação no nível durante a manhã desta terça-feira (1º), após a ocorrência de chuva em Piracicaba. Entre a madrugada e as primeiras horas do dia, foram registrados 15 milímetros de precipitação, conforme dados da estação meteorológica da Esalq/USP.
A mudança no nível do rio ocorre após um período de baixa vazão na região. Na semana passada, o Rio Piracicaba chegou a registrar apenas 1,09 metro de nível, segundo dados do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP). O índice estava abaixo do esperado para esta época do ano. Atualmente, o nível do rio conta com 1,45 metro.
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Chuva muda cenário do rio
O aumento registrado nesta terça-feira pode estar relacionado às chuvas que atingiram Piracicaba e também à precipitação em outras áreas da bacia hidrográfica.
O Rio Piracicaba recebe água de diferentes regiões ao longo do seu percurso. Por isso, volumes de chuva registrados em municípios localizados antes de Piracicaba também podem influenciar o nível observado na cidade.
A estação de monitoramento localizada em Artemis acompanha as alterações no comportamento do rio.
Mais chuva pode ocorrer
As condições meteorológicas devem continuar instáveis nesta terça-feira (1º). A previsão indica possibilidade de novas pancadas de chuva ao longo do dia.
Os termômetros devem variar entre 14°C e 22°C.
Caso as precipitações continuem em Piracicaba e em outros pontos da bacia, o nível do rio poderá apresentar novas alterações nas próximas horas.
Inmet mantém alerta
Piracicaba está entre os municípios abrangidos pelo alerta amarelo de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O aviso prevê possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e eventual queda de granizo.
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