O Rio Piracicaba apresentou elevação no nível durante a manhã desta terça-feira (1º), após a ocorrência de chuva em Piracicaba. Entre a madrugada e as primeiras horas do dia, foram registrados 15 milímetros de precipitação, conforme dados da estação meteorológica da Esalq/USP.

A mudança no nível do rio ocorre após um período de baixa vazão na região. Na semana passada, o Rio Piracicaba chegou a registrar apenas 1,09 metro de nível, segundo dados do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP). O índice estava abaixo do esperado para esta época do ano. Atualmente, o nível do rio conta com 1,45 metro.

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