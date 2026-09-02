Moradores do bairro Nova Suíça e de regiões próximas passam a contar, a partir desta quinta-feira (3), com uma nova opção para a compra de alimentos frescos em Piracicaba. A Feira Livre do Nova Suíça será realizada semanalmente, sempre às quintas-feiras, das 17h às 21h.
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Feira funcionará no período da noite
A nova feira será instalada na rua Andres José Tumang, na entrada dos condomínios Nova Suíça. O horário de funcionamento foi definido para facilitar o acesso de moradores que trabalham durante o dia e procuram uma alternativa para fazer compras no período da noite.
O espaço terá bancas de hortifrutigranjeiros, com frutas, verduras e legumes, além de uma praça de alimentação com opções tradicionais de feira, como pastel e caldo de cana.
Nova opção para os moradores
A iniciativa é da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e busca ampliar o acesso da população a alimentos frescos e de qualidade, além de oferecer uma alternativa de compras mais próxima dos moradores da região.
A implantação da feira também amplia a presença das feiras livres em diferentes regiões de Piracicaba, fortalecendo os espaços de comercialização de alimentos e de convivência entre os moradores.