Moradores do bairro Nova Suíça e de regiões próximas passam a contar, a partir desta quinta-feira (3), com uma nova opção para a compra de alimentos frescos em Piracicaba. A Feira Livre do Nova Suíça será realizada semanalmente, sempre às quintas-feiras, das 17h às 21h.

A nova feira será instalada na rua Andres José Tumang, na entrada dos condomínios Nova Suíça. O horário de funcionamento foi definido para facilitar o acesso de moradores que trabalham durante o dia e procuram uma alternativa para fazer compras no período da noite.

O espaço terá bancas de hortifrutigranjeiros, com frutas, verduras e legumes, além de uma praça de alimentação com opções tradicionais de feira, como pastel e caldo de cana.

Nova opção para os moradores