02 de setembro de 2026
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Feira livre começa a funcionar no Nova Suíça nesta quinta; Veja

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Nova feira livre começa nesta quinta-feira (3), no bairro Nova Suíça, com opções de hortifrutigranjeiros e praça de alimentação no período da noite.
Nova feira livre começa nesta quinta-feira (3), no bairro Nova Suíça, com opções de hortifrutigranjeiros e praça de alimentação no período da noite.

Moradores do bairro Nova Suíça e de regiões próximas passam a contar, a partir desta quinta-feira (3), com uma nova opção para a compra de alimentos frescos em Piracicaba. A Feira Livre do Nova Suíça será realizada semanalmente, sempre às quintas-feiras, das 17h às 21h.

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Feira funcionará no período da noite

A nova feira será instalada na rua Andres José Tumang, na entrada dos condomínios Nova Suíça. O horário de funcionamento foi definido para facilitar o acesso de moradores que trabalham durante o dia e procuram uma alternativa para fazer compras no período da noite.

O espaço terá bancas de hortifrutigranjeiros, com frutas, verduras e legumes, além de uma praça de alimentação com opções tradicionais de feira, como pastel e caldo de cana.

Nova opção para os moradores

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e busca ampliar o acesso da população a alimentos frescos e de qualidade, além de oferecer uma alternativa de compras mais próxima dos moradores da região.

A implantação da feira também amplia a presença das feiras livres em diferentes regiões de Piracicaba, fortalecendo os espaços de comercialização de alimentos e de convivência entre os moradores.

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