O evento Sabores na Rua reuniu gastronomia, música e lazer nesta segunda-feira (31), na rampa da Prefeitura de Piracicaba. A edição especial integrou a programação comemorativa pelos 259 anos do município, celebrados em 1º de agosto, e foi promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.

A iniciativa tem como proposta oferecer momentos de lazer, integração e convivência para servidores municipais e a população, além de incentivar o empreendedorismo local por meio da gastronomia.

Nesta edição, o público contou com a participação de 10 food trucks, que ofereceram diferentes opções de alimentação, entre lanches, empanadas, sucos, doces, espetinhos e milho-verde, além de outras opções gastronômicas.

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