01 de setembro de 2026
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GASTRONOMIA

Food trucks e música marcam edição especial do Sabores na Rua

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Sabores na Rua reuniu gastronomia, música ao vivo e lazer na rampa da Prefeitura de Piracicaba, com participação de 10 food trucks.
Sabores na Rua reuniu gastronomia, música ao vivo e lazer na rampa da Prefeitura de Piracicaba, com participação de 10 food trucks.

O evento Sabores na Rua reuniu gastronomia, música e lazer nesta segunda-feira (31), na rampa da Prefeitura de Piracicaba. A edição especial integrou a programação comemorativa pelos 259 anos do município, celebrados em 1º de agosto, e foi promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.

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Gastronomia e empreendedorismo

A iniciativa tem como proposta oferecer momentos de lazer, integração e convivência para servidores municipais e a população, além de incentivar o empreendedorismo local por meio da gastronomia.

Nesta edição, o público contou com a participação de 10 food trucks, que ofereceram diferentes opções de alimentação, entre lanches, empanadas, sucos, doces, espetinhos e milho-verde, além de outras opções gastronômicas.

Música ao vivo

Além da gastronomia, a programação contou com apresentação musical do músico Márcio Sartório, que contribuiu para o ambiente de confraternização durante o evento.

A enfermeira Rita Manoela dos Santos, de 62 anos, que trabalha no prédio da Prefeitura há cerca de um mês, participou do Sabores na Rua pela primeira vez. Durante o horário do almoço, ela aproveitou para experimentar uma batata recheada no pote, com brócolis e bacon. “Gostei das opções e da música ao vivo. Deixa o momento do almoço leve e mais agradável”, afirmou.

População aprova iniciativa

A aposentada Maria José Pereira Victoreti, de 67 anos, também aprovou a realização do evento. Ela esteve no prédio da Prefeitura para um atendimento no Procon e aproveitou a oportunidade para comprar uma sobremesa. “Achei uma ideia muito boa, tanto para o cidadão quanto para quem trabalha aqui”, disse.

Evento integra programação de aniversário

Além de oferecer opções de alimentação e entretenimento, o Sabores na Rua busca estimular a convivência e valorizar pequenos empreendedores do setor gastronômico.

A edição realizada na Prefeitura fez parte da programação especial em comemoração aos 259 anos de Piracicaba, celebrados no dia 1º de agosto.

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