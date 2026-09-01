O Cemitério Parque da Ressurreição, localizado no bairro Jardim Caxambu, em Piracicaba, ampliou o projeto “Acolher para Recomeçar”, que oferece gratuitamente orientação psicológica e espiritual à população. A iniciativa é voltada principalmente a pessoas que enfrentam o processo de luto, mas também atende quem busca apoio emocional e direcionamento.
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O serviço é aberto a toda a comunidade e não é necessário possuir jazigo no local para participar. Os atendimentos presenciais são realizados em um espaço reservado dentro do parque, com possibilidade de acolhimento ao ar livre ou na capela.
Orientação psicológica
A orientação psicológica começa nesta terça-feira (1º) e será realizada de segunda a sexta-feira, às 14h, 15h e 16h. A ação é desenvolvida em parceria com o curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera.
O serviço tem como objetivo oferecer escuta e acolhimento às pessoas, mas não substitui um atendimento psicológico clínico ou psicoterapia.
Apoio espiritual
A orientação espiritual teve início nesta segunda-feira (31) e conta com a participação voluntária de diáconos da Pastoral da Esperança da Diocese de Piracicaba.
Os atendimentos são distribuídos ao longo da semana. Às segundas-feiras, o atendimento ocorre das 8h30 às 11h, com o diácono Joaquim Antônio, e das 13h às 16h, com o diácono Odair.
Às terças-feiras, o diácono José Carlos atende das 8h às 11h, enquanto o diácono Osvaldo fica disponível das 14h às 16h. Às quartas-feiras, os horários são das 9h às 11h, com o diácono Luiz Cristofoletti, e das 13h às 16h, com o diácono Joaquim Donizete.
Nas quintas-feiras, o diácono Bel atende das 9h às 11h e o diácono Edmilson das 13h às 16h. Às sextas-feiras, os atendimentos são realizados pelo diácono Márcio Adriano dos Santos, das 9h às 11h, e pelo diácono Marcos Nascimento, das 13h às 16h.
Aos sábados, o atendimento fica a cargo do diácono Valdevino, das 8h às 11h.
Como participar
Os atendimentos precisam ser agendados previamente pela internet, por meio do site do projeto ou pelo link disponível no perfil do Instagram @parquedaressurreicaopiracicaba.
O Parque da Ressurreição está localizado na Avenida Comendador Luciano Guidotti, nº 1.754, no Jardim Caxambu. O espaço para visitação funciona diariamente, das 7h às 17h. As missas são celebradas todos os dias às 7h.
O setor administrativo atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h. Aos sábados, domingos e feriados, há plantão das 7h30 às 15h, destinado exclusivamente a emergências e sepultamentos.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (19) 3426-4877.