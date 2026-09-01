O Cemitério Parque da Ressurreição, localizado no bairro Jardim Caxambu, em Piracicaba, ampliou o projeto “Acolher para Recomeçar”, que oferece gratuitamente orientação psicológica e espiritual à população. A iniciativa é voltada principalmente a pessoas que enfrentam o processo de luto, mas também atende quem busca apoio emocional e direcionamento.

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O serviço é aberto a toda a comunidade e não é necessário possuir jazigo no local para participar. Os atendimentos presenciais são realizados em um espaço reservado dentro do parque, com possibilidade de acolhimento ao ar livre ou na capela.