Atividades manuais estão ganhando espaço entre jovens adultos que procuram novas formas de socialização e momentos longe das telas. Aulas de cerâmica, bordado, crochê e aquarela têm sido usadas não apenas para aprender novas habilidades, mas também como uma oportunidade de conhecer pessoas e criar vínculos.
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Ateliês viram pontos de encontro
A procura por atividades presenciais ocorre em um cenário de maior uso de redes sociais e trabalho remoto. Para parte dos jovens, frequentar um ateliê representa uma maneira de sair de casa, conversar pessoalmente e estabelecer relações que vão além do ambiente profissional.
As pesquisas por “cerâmica” também chegaram ao maior patamar desde o período da pandemia.
Amizades ultrapassam as aulas
Nos ateliês, a convivência durante as atividades facilita a aproximação entre os participantes. Mesas compartilhadas, por exemplo, criam um ambiente em que os alunos podem conversar enquanto trabalham nas peças.
A interação muitas vezes continua depois das aulas. Participantes passam a organizar cafés, encontros, viagens e outras atividades em grupo, transformando os cursos em espaços de convivência.
Busca por conexão
A procura também está relacionada à dificuldade que algumas pessoas encontram para fazer novas amizades na vida adulta. Para quem chega sozinho, ter uma atividade em comum pode funcionar como um ponto de partida para estabelecer novas relações.
Além da socialização, as atividades manuais oferecem uma alternativa ao tempo excessivo diante de celulares e computadores. O interesse por bordado também voltou a crescer, enquanto o crochê aparece entre as opções procuradas por quem deseja aprender algo novo em um ambiente coletivo.
O movimento mostra uma necessidade de maior convivência presencial. Os ateliês acabam funcionando não apenas como locais de aprendizado, mas também como ambientes de troca, acolhimento e construção de novas amizades.