Atividades manuais estão ganhando espaço entre jovens adultos que procuram novas formas de socialização e momentos longe das telas. Aulas de cerâmica, bordado, crochê e aquarela têm sido usadas não apenas para aprender novas habilidades, mas também como uma oportunidade de conhecer pessoas e criar vínculos.

A procura por atividades presenciais ocorre em um cenário de maior uso de redes sociais e trabalho remoto. Para parte dos jovens, frequentar um ateliê representa uma maneira de sair de casa, conversar pessoalmente e estabelecer relações que vão além do ambiente profissional.

As pesquisas por “cerâmica” também chegaram ao maior patamar desde o período da pandemia.

Amizades ultrapassam as aulas