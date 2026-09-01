A depressão nem sempre se manifesta apenas por tristeza profunda ou isolamento. O transtorno também pode provocar mudanças mais discretas no comportamento e na rotina, como irritabilidade, cansaço persistente, alterações no sono, perda de interesse por atividades e dificuldade de concentração.
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Os sinais podem passar despercebidos principalmente quando a pessoa continua trabalhando, estudando e mantendo suas atividades habituais. Por isso, observar mudanças persistentes no comportamento pode ser importante para identificar a necessidade de buscar ajuda.
Irritabilidade também pode ser um sinal
Em algumas pessoas, a depressão pode aparecer por meio de irritação frequente, impaciência e reações mais intensas diante de situações cotidianas. A mudança pode ser percebida principalmente quando representa um comportamento diferente do habitual.
A irritabilidade, entretanto, não significa necessariamente que a pessoa esteja deprimida. O diagnóstico depende da avaliação do conjunto de sintomas e do impacto deles na vida cotidiana.
Cansaço que não melhora
Outro possível sinal é o cansaço constante. Mesmo após períodos de descanso, a pessoa pode sentir pouca energia ou perceber que tarefas simples passaram a exigir mais esforço.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta a fadiga ou falta de energia entre os sintomas que podem acompanhar episódios depressivos.
Alterações no sono e perda de interesse
Mudanças no padrão de sono também podem ocorrer. Algumas pessoas passam a dormir mais, enquanto outras enfrentam dificuldade para dormir ou acordam várias vezes durante a noite.
A perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram consideradas agradáveis é outro sinal importante. A pessoa pode continuar cumprindo compromissos e participando de atividades, mas perceber que já não sente a mesma satisfação.
Segundo a OMS, a depressão é diferente das oscilações normais de humor e de respostas emocionais passageiras. Em um episódio depressivo, o humor deprimido ou a perda de interesse ocorre durante a maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos duas semanas.
Dificuldade de concentração
A depressão também pode afetar aspectos cognitivos. Dificuldade para se concentrar, tomar decisões, organizar tarefas e lembrar informações pode aparecer durante períodos de sofrimento psicológico.
Essas alterações podem ser confundidas com distração, excesso de trabalho ou falta de produtividade, principalmente quando surgem de maneira gradual.
Quando procurar ajuda
Ter um desses sintomas isoladamente não significa necessariamente ter depressão. Cansaço, irritabilidade, problemas de sono e dificuldade de concentração podem estar relacionados a diferentes condições de saúde ou situações do cotidiano.
No entanto, quando os sintomas persistem por semanas, provocam sofrimento ou começam a prejudicar relacionamentos, trabalho, estudos e outras atividades, é importante procurar avaliação de um profissional de saúde.
A depressão possui tratamentos eficazes, incluindo intervenções psicológicas e, dependendo do caso e da gravidade, medicamentos.
Durante o Setembro Amarelo, período dedicado à conscientização sobre saúde mental e prevenção do suicídio, a identificação dos sinais e a busca por ajuda ganham ainda mais importância. Em situações de sofrimento intenso ou pensamentos relacionados à morte ou ao suicídio, é fundamental buscar atendimento profissional e apoio imediato.