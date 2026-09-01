A depressão nem sempre se manifesta apenas por tristeza profunda ou isolamento. O transtorno também pode provocar mudanças mais discretas no comportamento e na rotina, como irritabilidade, cansaço persistente, alterações no sono, perda de interesse por atividades e dificuldade de concentração.

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Os sinais podem passar despercebidos principalmente quando a pessoa continua trabalhando, estudando e mantendo suas atividades habituais. Por isso, observar mudanças persistentes no comportamento pode ser importante para identificar a necessidade de buscar ajuda.