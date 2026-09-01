Os leilões de produtos das Casas Bahia ganharam atenção pelos valores iniciais dos lotes, mas a origem dos itens é diferente do que algumas pessoas podem imaginar. A companhia esclarece que essas vendas fazem parte de uma operação recorrente e não têm relação com o pedido de recuperação judicial apresentado pela empresa. Os produtos chegam aos leilões principalmente por meio da logística reversa, processo que envolve mercadorias devolvidas ou que apresentam algum tipo de avaria.

Segundo informações da Kwara, plataforma responsável pela realização dos leilões, entre as situações que podem levar um produto a esse fluxo estão o arrependimento do consumidor após a compra, danos ocorridos durante o transporte e problemas no retorno da mercadoria à empresa. Os itens podem ter sido adquiridos tanto em lojas físicas quanto no comércio eletrônico. Depois de passar pelo processo interno de avaliação e destinação, parte dessas mercadorias pode ser encaminhada para venda em lotes, em vez de retornar às prateleiras ou ao estoque regular do site.

A decisão de colocar um determinado produto em leilão cabe às Casas Bahia, enquanto a Kwara atua na operacionalização da venda e pode auxiliar na composição dos lotes. Por isso, não existe um prazo único para que uma mercadoria permaneça armazenada antes de ser leiloada. Para o consumidor, a principal consequência é que cada lote precisa ser analisado individualmente. Um mesmo conjunto pode reunir eletrodomésticos em condições distintas, incluindo itens com marcas de uso, riscos, amassados, sujeira, peças ou acessórios ausentes e até produtos sem funcionamento.