Os leilões de produtos das Casas Bahia ganharam atenção pelos valores iniciais dos lotes, mas a origem dos itens é diferente do que algumas pessoas podem imaginar. A companhia esclarece que essas vendas fazem parte de uma operação recorrente e não têm relação com o pedido de recuperação judicial apresentado pela empresa. Os produtos chegam aos leilões principalmente por meio da logística reversa, processo que envolve mercadorias devolvidas ou que apresentam algum tipo de avaria.
Segundo informações da Kwara, plataforma responsável pela realização dos leilões, entre as situações que podem levar um produto a esse fluxo estão o arrependimento do consumidor após a compra, danos ocorridos durante o transporte e problemas no retorno da mercadoria à empresa. Os itens podem ter sido adquiridos tanto em lojas físicas quanto no comércio eletrônico. Depois de passar pelo processo interno de avaliação e destinação, parte dessas mercadorias pode ser encaminhada para venda em lotes, em vez de retornar às prateleiras ou ao estoque regular do site.
A decisão de colocar um determinado produto em leilão cabe às Casas Bahia, enquanto a Kwara atua na operacionalização da venda e pode auxiliar na composição dos lotes. Por isso, não existe um prazo único para que uma mercadoria permaneça armazenada antes de ser leiloada. Para o consumidor, a principal consequência é que cada lote precisa ser analisado individualmente. Um mesmo conjunto pode reunir eletrodomésticos em condições distintas, incluindo itens com marcas de uso, riscos, amassados, sujeira, peças ou acessórios ausentes e até produtos sem funcionamento.
VEJA MAIS:
- Leilão virtual da Casas Bahia termina nesta sexta (4); Saiba mais
- Piracicaba terá capivara gigante de 4 metros em projeto cultural
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O que avaliar antes de dar um lance
As condições dos produtos são definidas conforme o lote e as regras estabelecidas no respectivo edital. Entre as possibilidades estão mercadorias com avarias, desgaste, ausência de componentes, manuais ou acessórios, além de itens bloqueados, sem funcionamento ou classificados como sucata. Dessa forma, o valor inicial anunciado não deve ser interpretado como referência para um produto em condições equivalentes às de uma mercadoria comercializada normalmente pelas Casas Bahia.
Em alguns casos, o interessado pode visitar o local onde os bens estão armazenados antes do encerramento da disputa. A possibilidade, porém, depende das regras do leilão e das condições do depósito. Os produtos ficam em unidades utilizadas pela operação, incluindo um depósito na Vila Militar, em Jundiaí. Mesmo quando a visita é permitida, não há garantia de que máquinas de lavar, geladeiras ou outros aparelhos poderão ser ligados para uma avaliação completa. Os bens são vendidos nas condições em que se encontram e, conforme as regras do edital, sem garantia de funcionamento.
Outro ponto que pode alterar bastante o custo final são as taxas. Além do lance vencedor, as regras informadas para esses leilões preveem comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas equivalentes a 15% do valor da arrematação. Assim, um lance de R$ 1.000 pode chegar a R$ 1.200 apenas com essas duas cobranças, sem considerar eventuais gastos com retirada, transporte e impostos. Também é preciso observar que a maior oferta pode ser condicional, ficando sujeita à aprovação da empresa vendedora, que em determinadas situações pode analisar o resultado em até cinco dias úteis após o encerramento.
Para participar, o consumidor deve realizar o cadastro na plataforma da Kwara, enviar os documentos solicitados e aguardar a aprovação. Depois disso, pode consultar os lotes disponíveis e apresentar ofertas manualmente ou utilizar o recurso de lances automáticos. Diante do aumento da procura, a própria leiloeira também passou a alertar para tentativas de golpe envolvendo páginas falsas e desvios de pagamento. A recomendação é conferir se o leilão está efetivamente disponível no canal oficial da plataforma, consultar o edital e a descrição do lote e evitar qualquer pagamento solicitado por terceiros ou por canais que não estejam indicados oficialmente.