01 de setembro de 2026
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SOLIDARIEDADE

100 Milhas Piracicaba arrecada 2 toneladas de alimentos

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A tradicional prova de Piracicaba chegou à 37ª edição mantendo a disputa de longa duração como principal atração do calendário automobilístico do ECPA.
A tradicional prova de Piracicaba chegou à 37ª edição mantendo a disputa de longa duração como principal atração do calendário automobilístico do ECPA.

O ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo) arrecadou duas toneladas de alimentos durante a 37ª edição das 100 Milhas Piracicaba, realizada em 22 de agosto. A quantidade representa um aumento em relação às edições anteriores e será destinada à rede de assistência social do município.

A arrecadação ocorreu por meio dos ingressos utilizados pelo público para acompanhar a programação no autódromo. Os alimentos recebidos durante o evento serão repassados integralmente ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, que mantém um Banco de Alimentos para atender famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa integrou a programação oficial dos 259 anos de Piracicaba e uniu a realização da tradicional prova automobilística a uma ação de arrecadação. Para o ECPA, o resultado demonstra a participação do público na proposta e amplia o alcance social de um evento que reuniu espectadores durante o fim de semana de competições.

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Destinação

Os mantimentos deverão ser encaminhados nas próximas semanas pelas equipes assistenciais do município. A previsão é que os produtos sejam distribuídos entre entidades cadastradas, ampliando o atendimento realizado pela rede de assistência social de Piracicaba.

Segundo a organização do evento, o volume arrecadado foi resultado da participação conjunta do público, dos pilotos e da estrutura das 100 Milhas. A avaliação é de que a iniciativa conseguiu ampliar a arrecadação registrada em anos anteriores e transformar a presença dos espectadores em contribuição para a população atendida pelos programas sociais.

A destinação ao Fundo Social encerra a ação iniciada durante a competição e coloca os alimentos arrecadados à disposição das famílias e instituições atendidas pelo município. Com isso, as duas toneladas obtidas durante a 37ª edição das 100 Milhas Piracicaba passam a integrar as ações de distribuição de alimentos realizadas em Piracicaba.

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