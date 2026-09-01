O ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo) arrecadou duas toneladas de alimentos durante a 37ª edição das 100 Milhas Piracicaba, realizada em 22 de agosto. A quantidade representa um aumento em relação às edições anteriores e será destinada à rede de assistência social do município.

A arrecadação ocorreu por meio dos ingressos utilizados pelo público para acompanhar a programação no autódromo. Os alimentos recebidos durante o evento serão repassados integralmente ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, que mantém um Banco de Alimentos para atender famílias em situação de vulnerabilidade.