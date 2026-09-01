A Justiça do Trabalho condenou a Rede Integrada de Lojas de Conveniência e Proximidade S.A., responsável pelas unidades Oxxo, ao pagamento de R$ 2 milhões por danos morais coletivos. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), que abrange Campinas e outras cidades do interior paulista, também determinou uma série de mudanças nos sistemas de segurança e nas medidas de proteção à saúde dos trabalhadores.

A ação civil pública foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) após denúncias envolvendo uma unidade da rede na Avenida José Bonifácio, no Jardim Flamboyant, em Campinas. Segundo a investigação, a operação ininterrupta das lojas, inclusive durante a madrugada, combinada com equipes reduzidas e ausência de vigilantes fixos em determinados períodos, aumentava a exposição dos funcionários a ocorrências como roubos, furtos e invasões. O levantamento apresentado no processo apontou que os registros de crimes em estabelecimentos da rede na capital paulista passaram de 320 em 2023 para 1.053 em 2024.

O processo também reuniu informações sobre os efeitos dos episódios de violência sobre os trabalhadores. Dados relacionados à Previdência Social indicaram afastamentos por transtornos mentais e comportamentais, enquanto relatórios de serviços de saúde do trabalhador registraram casos de estresse pós-traumático após assaltos. A investigação apontou ainda que, em determinadas situações, os empregados precisavam lidar sozinhos com procedimentos posteriores aos crimes, como registros policiais e levantamento dos prejuízos provocados pelas ocorrências.