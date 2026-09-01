A Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro Paulicéia, em Piracicaba, realiza nos dias 11, 12, 18 e 19 de setembro a Festa das Comunidades e das Nações. Com entrada gratuita, o evento começa às 19h em todas as datas e promete reunir gastronomia de diferentes países, apresentações musicais, brincadeiras e momentos de confraternização.

Entre as opções gastronômicas estão pratos e bebidas que representam diferentes culturas. A Alemanha será representada por salsichão com mostarda, chope e cerveja; a Argentina terá choripan e espetos; e a Itália oferecerá polenta com carne moída e mini pizza. Também haverá cachorro-quente e batata frita na barraca dos Estados Unidos, enquanto o Brasil será representado por cuscuz, pastel e doces.

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