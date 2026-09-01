Aos 121 anos, Deolira Glicéria Pedro da Silva recebeu o reconhecimento oficial como a mulher mais velha do Brasil. Nascida em 10 de março de 1905, no Rio de Janeiro, ela teve a idade comprovada após uma investigação documental realizada pelo RankBrasil.

A comprovação da longevidade exigiu uma busca detalhada por registros oficiais. Parte dos documentos da idosa havia sido perdida durante uma enchente ocorrida em 1977, o que tornou o processo de confirmação da idade ainda mais complexo.

Entre os documentos utilizados estão a certidão de nascimento de Deolira, emitida pelo Ofício Único de Porciúncula (RJ), e registros relacionados ao benefício recebido do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Documentos foram fundamentais para comprovar a idade