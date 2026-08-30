30 de agosto de 2026
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VÍDEO:EM PIRACICABA

Corpo de adolescente foi encontrado por familiares com drone

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  A busca pelo adolescente Matheus Marques Perreira, de 16 anos, terminou de forma trágica na manhã deste domingo (30), em Piracicaba.

O próprio esforço da família foi fundamental para localizar o jovem. Durante as buscas, os familiares utilizaram um drone para vasculhar uma área próxima ao rio, na região do bairro Anhumas. 

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Foi durante essa procura que o corpo de Matheus acabou sendo localizado, a cerca de 150 metros do curso d’água, nas proximidades da Fazenda Boa Esperança, onde ele morava.

Segundo informações preliminares, os próprios familiares encontraram o corpo e acionaram as autoridades.

A Polícia Militar foi chamada e permaneceu no local, onde realizou o isolamento da área para preservar possíveis evidências. A Polícia Científica fez a perícia e os primeiros levantamentos para tentar esclarecer as circunstâncias da morte. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

A funerária encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), para exame necroscópico. O caso está sendo investigado.

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