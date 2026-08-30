Uma viagem de trabalho terminou em tragédia para um empresário de Santa Bárbara d’Oeste, na região de Piracicaba.
Henrique Ferreira de Andrade, de 34 anos, morreu na sexta-feira (28), depois de sofrer um mal súbito dentro de um avião da Azul durante o trajeto entre Belém (PA) e Campinas.
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Henrique estava retornando para casa após compromissos profissionais. O voo AD2705 havia decolado de Belém e seguia normalmente quando, durante o percurso, o empresário começou a passar mal.
A situação rapidamente mobilizou a tripulação. Os comissários iniciaram os procedimentos de emergência e três médicos que viajavam como passageiros também se ofereceram para ajudar. Eles realizaram manobras de reanimação por aproximadamente 40 minutos, ainda dentro da aeronave.
Piloto muda rota às pressas
Com o agravamento do estado de saúde do passageiro, o comandante declarou emergência e decidiu alterar o trajeto. A aeronave foi desviada para Brasília (DF), onde Henrique seria retirado do avião para receber atendimento médico em solo.
O desvio pode ser confirmado pelo rastreamento do voo. O avião que saiu de Belém pousou em Brasília e, posteriormente, a viagem até Viracopos, em Campinas, foi realizada em outra aeronave, um Embraer 195.
Apesar da mobilização e das tentativas de reanimação, Henrique não resistiu.
Pai de duas meninas
A morte provocou comoção entre familiares e amigos. Henrique era casado com Joyce Henrique Andrade e pai de duas meninas, de 9 e 2 anos.
Morador de Santa Bárbara d’Oeste, ele era conhecido na cidade e completaria 35 anos no dia 12 de setembro.
Nas redes sociais, a esposa publicou uma mensagem de despedida ao marido, aumentando ainda mais a comoção entre pessoas próximas à família.
Despedida
O velório de Henrique está marcado para este domingo (30), das 12h às 16h, no Velório Municipal Berto Lira, em Santa Bárbara d’Oeste.
Até o momento, a Azul não divulgou detalhes oficiais sobre o atendimento realizado durante o voo nem informou as circunstâncias médicas que levaram à morte do empresário