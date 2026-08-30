Uma viagem de trabalho terminou em tragédia para um empresário de Santa Bárbara d’Oeste, na região de Piracicaba.

Henrique Ferreira de Andrade, de 34 anos, morreu na sexta-feira (28), depois de sofrer um mal súbito dentro de um avião da Azul durante o trajeto entre Belém (PA) e Campinas.

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