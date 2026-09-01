As regras para utilização do Pix terão mudanças a partir de outubro, especialmente nas operações realizadas por aproximação. Os limites para transferências, pagamentos e saques, porém, continuam variando de acordo com o horário, o tipo de transação e as características de cada cliente.

A partir de 1º de outubro, o Pix por aproximação deixará de ter o limite fixo de R$ 500 por operação. Com a alteração, a modalidade passará a seguir as mesmas regras aplicadas às transações realizadas por chave Pix ou QR Code.

O usuário poderá estabelecer um limite diário específico para os pagamentos por aproximação, desde que respeitado o teto geral definido pelo banco.