As regras para utilização do Pix terão mudanças a partir de outubro, especialmente nas operações realizadas por aproximação. Os limites para transferências, pagamentos e saques, porém, continuam variando de acordo com o horário, o tipo de transação e as características de cada cliente.
A partir de 1º de outubro, o Pix por aproximação deixará de ter o limite fixo de R$ 500 por operação. Com a alteração, a modalidade passará a seguir as mesmas regras aplicadas às transações realizadas por chave Pix ou QR Code.
O usuário poderá estabelecer um limite diário específico para os pagamentos por aproximação, desde que respeitado o teto geral definido pelo banco.
A mudança também alcançará pagamentos realizados por meio da chamada Jornada Sem Redirecionamento do Open Finance, utilizada por carteiras digitais como Google Pay e Samsung Wallet sem a necessidade de abrir o aplicativo da instituição financeira.
Limites mudam conforme o tipo de Pix
Não existe um único valor máximo válido para todas as operações. Durante o período diurno, as instituições financeiras estabelecem os limites de acordo com o perfil de cada cliente, levando em consideração fatores como histórico de movimentações e avaliação de risco.
Já algumas operações possuem valores máximos determinados pelas regras do sistema.
Transferências para pessoas físicas
Nas transferências para outras pessoas físicas, o limite entre 6h e 20h é definido pelo próprio banco ou instituição financeira.
Durante a noite, entre 20h e 6h, o limite padrão é de R$ 1 mil, caso o cliente não tenha solicitado uma configuração diferente.
Também é possível pedir à instituição que o período considerado noturno comece às 22h e termine às 6h.
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Transferências para empresas
Quando o dinheiro é enviado para uma empresa, o limite diário também é estabelecido pela instituição financeira conforme o perfil do cliente.
Os valores disponíveis para transferências a pessoas físicas e jurídicas são tratados separadamente. Assim, movimentar o limite destinado a uma categoria não significa necessariamente reduzir o valor disponível para a outra.
Pix Saque e Pix Troco
O Pix Saque permite que o cliente faça uma transferência e receba o mesmo valor em dinheiro em um estabelecimento credenciado.
No Pix Troco, a operação ocorre durante uma compra. O consumidor transfere um valor superior ao preço do produto ou serviço e recebe a diferença em espécie.
Para os estabelecimentos, o limite pode chegar a R$ 3 mil por transação entre 6h e 20h. No período noturno, das 20h às 6h, o teto é de R$ 1 mil.
Para os usuários, as instituições podem estabelecer limites diurnos entre R$ 1 mil e R$ 3 mil. Durante a noite, o máximo é de R$ 1 mil.
No Pix Troco, o limite considera somente o dinheiro efetivamente entregue ao cliente.
Pix Agendado
O Pix Agendado possui limite diário próprio, definido pela instituição financeira de acordo com o perfil e o histórico do usuário.
Existe ainda uma regra específica para agendamentos realizados entre 20h e meia-noite, quando a transferência está programada para o dia seguinte. Nesse caso, o limite é de R$ 1 mil.
O valor reservado para operações agendadas não é necessariamente reduzido pelas demais transferências feitas pelo cliente.
Pix Automático
Criado para pagamentos recorrentes, como mensalidades, assinaturas e contas, o Pix Automático também possui um limite diário independente.
O valor é definido pela instituição financeira e as outras operações realizadas pelo usuário não são descontadas desse limite específico.
O que muda no Pix por aproximação?
Atualmente, o Pix por aproximação possui um limite de R$ 500 por transação.
A partir de 1º de outubro, esse teto individual será retirado. O cliente poderá configurar um limite diário para esse tipo de pagamento.
Mesmo assim, a operação continuará sujeita ao limite geral estabelecido pela instituição financeira. Se o valor definido pelo usuário for superior ao permitido pelo banco, será aplicado o menor dos dois limites.
A alteração pretende aproximar as regras do Pix por aproximação das operações tradicionais feitas por chave ou QR Code.
E se o celular não estiver cadastrado?
Existe uma restrição adicional para quem tenta realizar Pix usando um celular ou computador que ainda não foi cadastrado na instituição financeira.
Nessas situações, o limite é de R$ 200 por transação, com máximo de R$ 1 mil por dia.
A medida tem como objetivo dificultar fraudes envolvendo aparelhos desconhecidos. Para movimentar valores acima desses limites, o cliente precisa primeiro cadastrar o dispositivo junto ao banco.
Por que os limites são diferentes?
As regras de limite fazem parte dos mecanismos de segurança do Pix. Além dos valores definidos pelo sistema, os bancos podem ajustar os limites de cada cliente considerando seu histórico, comportamento financeiro e nível de risco.
Por isso, dois usuários da mesma instituição podem ter limites diferentes para uma mesma modalidade de Pix.