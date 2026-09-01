Um vídeo produzido com inteligência artificial está sendo usado em uma campanha falsa para convencer fiéis a fazer doações via Pix. A história apresenta um suposto padre chamado Mateus, que teria perdido as duas pernas e precisaria de próteses com urgência.

A fraude foi identificada em Valinhos (SP) depois que um abrigo para idosos desconfiou do conteúdo publicado nas redes sociais. A gravação utiliza personagens e uma narrativa desenvolvidos para provocar comoção e estimular transferências financeiras.

A campanha ganhou milhares de visualizações e mais de mil compartilhamentos. Enquanto alguns usuários ofereceram ajuda financeira ou orações, outros passaram a questionar a autenticidade da história.

Vídeo cria personagens e situação que não existem