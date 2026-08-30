A Prefeitura de Piracicaba embargou as provas da Maratona Internacional de Piracicaba que deste domingo (30). O motivo. Um festival de irregularidades que poderia terminar em tragédia para os atletas.

A operação começou de madrugada. Por volta das 3h30 da manhã, os agentes da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes já estavam nas ruas, conforme o planejado. Quando chegaram nos pontos, levaram um susto, com locais de risco no percurso.

Faltava interdição nas ruas, não tinha placa de sinalização, não tinha cone, não tinha canalização para organizar o trânsito. Faltavam funcionários de apoio nos pontos.

A Prefeitura avisou a empresa organizadora e aguardou. Sem garantia de segurança, não teve corrida. A Prefeitura então bateu o martelo e determinou o embargo total da prova como medida de segurança para evitar acidentes. Foi esclarecido que as corridas organizadas por empresas privadas tem obrigações que devem ser cumpridas, como planejamento, organização e outros detalhes.