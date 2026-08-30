30 de agosto de 2026
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EM PIRACICABA

Corpo de adolescente desaparecido é encontrado em rio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O corpo de Matheus Marques foi encontrado em um rio, perto de sua casa.
O corpo de Matheus Marques foi encontrado em um rio, perto de sua casa.

  O corpo de Matheus Marques Pereira, de apenas 16 anos, foi localizado por familiares na manhã deste domingo (30), em Anhumas O drone de um tio ajudou nas buscas. A causa da morte ainda é investigada.

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O adolescente Matheus Marques Pereira, 16 anos, estava desaparecido desde a última sexta-feira (29), na zona rural de Piracicaba.

Da acordo com as informações, o corpo foi localizado por familiares dentro de um rio, a cerca de 150 metros da casa onde o jovem morava, nas proximidades da Fazenda Boa Esperança.

Segundo relatos de moradores, as buscas se intensificaram durante todo o fim de semana. Um tio da vítima utilizou um drone para sobrevoar a área de mata e o leito do rio, equipamento que foi decisivo para identificar o ponto exato onde o corpo estava. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local para realizar os procedimentos de resgate e isolamento da área.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pela Polícia Civil de Piracicaba. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que devem esclarecer as circunstâncias do óbito.

A morte do adolescente causou comoção entre familiares e moradores da região de Anhumas.

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