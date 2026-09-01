O Congresso Nacional terá uma semana marcada pela análise de propostas de grande repercussão social e econômica. Entre os principais temas que devem avançar estão o fim da escala de trabalho 6x1, a revisão do imposto sobre compras internacionais de até US$ 50, conhecido como “taxa das blusinhas”, e a PEC da Segurança Pública.

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As votações fazem parte do esforço concentrado da Câmara dos Deputados e do Senado antes das eleições de outubro.