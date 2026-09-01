01 de setembro de 2026
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AVANÇO NA SAÚDE

Novo medicamento para câncer colorretal é aprovado pela Anvisa

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Anvisa aprova o registro do Fruzaqla, medicamento indicado para adultos com câncer colorretal metastático que já passaram por tratamentos anteriores.
Anvisa aprova o registro do Fruzaqla, medicamento indicado para adultos com câncer colorretal metastático que já passaram por tratamentos anteriores.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (31), o registro do Fruzaqla (fruquintinibe), medicamento indicado para o tratamento de adultos com câncer colorretal metastático.

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A aprovação representa uma nova opção terapêutica para pacientes que já estão em tratamento contra a doença e passaram por determinadas linhas de quimioterapia. Entre as indicações estão pessoas que já receberam medicamentos à base de fluoropirimidina, oxaliplatina e irinotecano.

Como funciona o medicamento

O fruquintinibe atua bloqueando de forma específica alguns receptores envolvidos na ação do VEGF, uma substância que estimula a formação de novos vasos sanguíneos.

A formação desses vasos é importante para que os tumores recebam sangue e nutrientes necessários para seu crescimento. Ao bloquear essa via, o medicamento reduz a formação de novos vasos sanguíneos que contribuem para o desenvolvimento do tumor. Dessa forma, o tratamento busca dificultar o crescimento da doença e auxiliar no seu controle.

Indicação para casos metastáticos

O medicamento é destinado a pacientes adultos com câncer colorretal metastático que já passaram por tratamentos anteriores. A indicação considera o histórico terapêutico do paciente e as condições estabelecidas no registro aprovado pela Anvisa.

O câncer colorretal envolve tumores que se desenvolvem no intestino grosso, incluindo o cólon e o reto. Quando a doença apresenta metástase, significa que as células cancerígenas se espalharam para outras partes do organismo.

A escolha do tratamento depende das características da doença e da avaliação médica de cada paciente.

Registro foi aprovado pela Anvisa

Com a decisão da Anvisa, o Fruzaqla passa a ter registro sanitário aprovado no Brasil para a indicação estabelecida. A medida foi divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na segunda-feira (31).

O medicamento deve ser utilizado conforme orientação médica e dentro das condições previstas em seu registro sanitário.

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