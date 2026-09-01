A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (31), o registro do Fruzaqla (fruquintinibe), medicamento indicado para o tratamento de adultos com câncer colorretal metastático.

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A aprovação representa uma nova opção terapêutica para pacientes que já estão em tratamento contra a doença e passaram por determinadas linhas de quimioterapia. Entre as indicações estão pessoas que já receberam medicamentos à base de fluoropirimidina, oxaliplatina e irinotecano.