Piracicaba realiza na próxima segunda-feira, 7 de setembro, o tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração à Independência do Brasil. Neste ano, o evento terá como tema “Independência e Paixão Nacional: do Brasil à Copa, do povo ao XV” e deve reunir aproximadamente 4.500 participantes, representando cerca de 96 entidades.
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A programação terá início às 8h15, na região central da cidade, com concentração e percurso pelas vias próximas à rua Boa Morte. O desfile contará com a participação de instituições militares, forças de segurança, escolas e entidades do município.
Entre os participantes estarão o Exército Brasileiro de Campinas, o Tiro de Guerra de Piracicaba, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil, além de unidades das redes municipal e estadual de ensino e outras instituições.
Futebol é destaque do desfile
O tema escolhido para esta edição destaca uma das principais manifestações culturais do país: o futebol. Em ano de Copa do Mundo, a programação pretende relacionar o sentimento de orgulho nacional à paixão dos brasileiros pelo esporte.
Em Piracicaba, o desfile também fará referência ao XV de Piracicaba, clube que integra a história e a identidade da cidade. A proposta é aproximar a celebração da Independência do Brasil da relação dos moradores com o esporte e com o Nhô Quim.
Percurso e concentração
A concentração dos participantes será realizada da rua José Ferraz de Carvalho até a rua Riachuelo, no trecho entre as ruas Governador Pedro de Toledo e Alferes José Caetano.
O início do percurso será na rua Floriano Peixoto, com dispersão prevista na praça José Bonifácio.
Transporte coletivo será gratuito
Para facilitar o deslocamento da população até a região central, o transporte coletivo municipal será gratuito das 6h às 14h no dia 7 de setembro.
Para utilizar o serviço, será necessário apresentar o cartão Pira Mobilidade no momento do embarque. Não haverá desconto dos créditos disponíveis no cartão.
Segundo as orientações divulgadas, a utilização do transporte será registrada apenas para contabilizar o número de passageiros transportados durante o período de gratuidade.
Estrutura terá atendimento de saúde e segurança
A organização do evento contará com banheiros públicos disponíveis no Posto de Saúde Central (Postão) e no Mercado Municipal.
Equipes do Setor de Saúde do Escolar estarão instaladas em pontos estratégicos do percurso para atendimento, com apoio do SAMU.
A segurança será reforçada com policiamento a pé e motorizado ao longo do trajeto. O evento também contará com o trabalho de 17 brigadistas durante todo o período do desfile.
Regras para participantes
Para garantir o andamento da programação dentro do horário previsto, a comissão organizadora estabeleceu algumas regras para o desfile.
Durante o evento, estarão proibidas manifestações religiosas, pessoas com placas, distribuição de panfletos de partidos políticos e apresentações de evolução em frente ao palco das autoridades.
Segundo a organização, as medidas consideram principalmente o grande número de participantes, entre eles muitas crianças, e têm como objetivo contribuir para a realização organizada e segura do desfile.
Trânsito terá interdições temporárias
A realização do desfile provocará mudanças temporárias na circulação de veículos na região central de Piracicaba.
As interdições envolverão as ruas José Ferraz de Carvalho, Gomes Carneiro, Floriano Peixoto, Riachuelo, Ipiranga, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Rangel Pestana, XV de Novembro, Moraes Barros, São José e Prudente de Moraes, no trecho entre as ruas Governador Pedro de Toledo e Alferes José Caetano.
A recomendação é para que moradores, comerciantes e visitantes antecipem seus deslocamentos, observem a sinalização e sigam as orientações dos agentes de trânsito.
Também é recomendado evitar estacionar nas vias que estarão sujeitas às interdições durante a realização do desfile.
Comércio funcionará normalmente
Mesmo com as alterações temporárias na circulação de veículos, os estabelecimentos comerciais da região permanecerão abertos durante o feriado.
A circulação de clientes será mantida, desde que respeitadas as condições de trânsito e as orientações de segurança estabelecidas para o evento.
A organização reforça a importância da colaboração de moradores, comerciantes, participantes e visitantes para que a programação ocorra de maneira organizada e segura.
Serviço
Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro
Data: segunda-feira, 7 de setembro
Horário: a partir das 8h15
Local: região central de Piracicaba
Tema: “Independência e Paixão Nacional: do Brasil à Copa, do povo ao XV”
Percurso: início na rua Floriano Peixoto, com dispersão na praça José Bonifácio
Participantes: aproximadamente 4.500 pessoas e 96 entidades
Transporte gratuito: das 6h às 14h, mediante apresentação do cartão Pira Mobilidade