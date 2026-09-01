Piracicaba realiza na próxima segunda-feira, 7 de setembro, o tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração à Independência do Brasil. Neste ano, o evento terá como tema “Independência e Paixão Nacional: do Brasil à Copa, do povo ao XV” e deve reunir aproximadamente 4.500 participantes, representando cerca de 96 entidades.

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A programação terá início às 8h15, na região central da cidade, com concentração e percurso pelas vias próximas à rua Boa Morte. O desfile contará com a participação de instituições militares, forças de segurança, escolas e entidades do município.