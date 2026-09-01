Os amantes do cinema terão uma oportunidade de assistir a filmes nas telonas pagando menos. A nona edição da Semana do Cinema será realizada entre os dias 10 e 16 de setembro, com ingressos promocionais a partir de R$ 10 em salas participantes de todo o país.

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Durante a campanha, as sessões tradicionais iniciadas antes das 17h terão ingressos pelo valor de R$ 10. Para as sessões realizadas nos demais horários, o preço será de R$ 12, inclusive aos finais de semana.