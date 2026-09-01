01 de setembro de 2026
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TELONAS

Semana do Cinema terá ingressos a partir de R$ 10 em setembro

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Semana do Cinema acontece de 10 a 16 de setembro, com ingressos promocionais a partir de R$ 10 em salas participantes de todo o país.
Semana do Cinema acontece de 10 a 16 de setembro, com ingressos promocionais a partir de R$ 10 em salas participantes de todo o país.

Os amantes do cinema terão uma oportunidade de assistir a filmes nas telonas pagando menos. A nona edição da Semana do Cinema será realizada entre os dias 10 e 16 de setembro, com ingressos promocionais a partir de R$ 10 em salas participantes de todo o país.

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Durante a campanha, as sessões tradicionais iniciadas antes das 17h terão ingressos pelo valor de R$ 10. Para as sessões realizadas nos demais horários, o preço será de R$ 12, inclusive aos finais de semana.

Como funciona a promoção

A promoção é válida para sessões tradicionais e não contempla pré-estreias, shows ou salas especiais. As condições podem variar de acordo com a rede de cinema participante, por isso a recomendação é consultar previamente a programação e as regras de cada estabelecimento.

Além dos ingressos com valores reduzidos, o público também poderá encontrar combos promocionais de pipoca e refrigerante durante o período da campanha. Os preços e as condições dos combos devem ser consultados diretamente com cada rede.

Campanha busca incentivar público

A Semana do Cinema é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o acesso à cultura e aproximar o público das salas de cinema por meio de preços promocionais.

Desde o início da campanha, a Semana do Cinema já levou mais de 26,7 milhões de pessoas aos cinemas. A expectativa para a nova edição é superar o público registrado na edição anterior, realizada em fevereiro deste ano, quando foram vendidos mais de 3,9 milhões de ingressos.

Programação variada

Durante a semana promocional, as redes participantes devem oferecer uma programação diversificada, com produções destinadas a diferentes perfis de espectadores.

Para aproveitar os preços promocionais, o público deve verificar quais cinemas e sessões participam da campanha e conferir as condições específicas de cada rede.

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