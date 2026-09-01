Os amantes do cinema terão uma oportunidade de assistir a filmes nas telonas pagando menos. A nona edição da Semana do Cinema será realizada entre os dias 10 e 16 de setembro, com ingressos promocionais a partir de R$ 10 em salas participantes de todo o país.
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Durante a campanha, as sessões tradicionais iniciadas antes das 17h terão ingressos pelo valor de R$ 10. Para as sessões realizadas nos demais horários, o preço será de R$ 12, inclusive aos finais de semana.
Como funciona a promoção
A promoção é válida para sessões tradicionais e não contempla pré-estreias, shows ou salas especiais. As condições podem variar de acordo com a rede de cinema participante, por isso a recomendação é consultar previamente a programação e as regras de cada estabelecimento.
Além dos ingressos com valores reduzidos, o público também poderá encontrar combos promocionais de pipoca e refrigerante durante o período da campanha. Os preços e as condições dos combos devem ser consultados diretamente com cada rede.
Campanha busca incentivar público
A Semana do Cinema é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência.
A iniciativa tem como objetivo incentivar o acesso à cultura e aproximar o público das salas de cinema por meio de preços promocionais.
Desde o início da campanha, a Semana do Cinema já levou mais de 26,7 milhões de pessoas aos cinemas. A expectativa para a nova edição é superar o público registrado na edição anterior, realizada em fevereiro deste ano, quando foram vendidos mais de 3,9 milhões de ingressos.
Programação variada
Durante a semana promocional, as redes participantes devem oferecer uma programação diversificada, com produções destinadas a diferentes perfis de espectadores.
Para aproveitar os preços promocionais, o público deve verificar quais cinemas e sessões participam da campanha e conferir as condições específicas de cada rede.