O mês de setembro é marcado por duas importantes campanhas de conscientização no Brasil: o Setembro Amarelo, voltado à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental, e o Setembro Verde, que busca ampliar a conscientização sobre os direitos e a inclusão das pessoas com deficiência (PCDs).

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As iniciativas utilizam o período para incentivar o diálogo, combater o preconceito e chamar a atenção da sociedade para questões que afetam a população.