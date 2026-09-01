O mês de setembro é marcado por duas importantes campanhas de conscientização no Brasil: o Setembro Amarelo, voltado à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental, e o Setembro Verde, que busca ampliar a conscientização sobre os direitos e a inclusão das pessoas com deficiência (PCDs).
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As iniciativas utilizam o período para incentivar o diálogo, combater o preconceito e chamar a atenção da sociedade para questões que afetam a população.
Setembro Amarelo
O Setembro Amarelo é dedicado à conscientização sobre a prevenção do suicídio e à valorização da vida. Durante o mês, instituições públicas, organizações e profissionais promovem atividades para estimular a busca por ajuda e ampliar as discussões sobre saúde mental.
A campanha também procura combater o estigma relacionado aos transtornos mentais e incentivar que pessoas em sofrimento procurem apoio.
Um dos principais objetivos é reforçar a importância de conversar sobre sentimentos e situações de sofrimento emocional. A orientação é buscar ajuda profissional quando necessário e não enfrentar momentos de crise sozinho.
Setembro Verde
O Setembro Verde é associado à conscientização sobre a inclusão das pessoas com deficiência e à defesa de seus direitos. A campanha busca promover uma sociedade mais acessível, combater a discriminação e ampliar a participação das pessoas com deficiência em diferentes espaços.
Durante o mês, ações podem abordar temas como acessibilidade, educação, trabalho, mobilidade, inclusão social e respeito às diferenças.
A iniciativa também reforça a importância de garantir igualdade de oportunidades e condições para que pessoas com deficiência possam exercer plenamente seus direitos.
Conscientização durante todo o ano
Embora as campanhas tenham destaque durante o mês de setembro, os temas abordados não se restringem ao período. A prevenção do suicídio, a promoção da saúde mental, a acessibilidade e a inclusão são questões que exigem atenção contínua da sociedade e do poder público.
As campanhas contribuem para ampliar o acesso à informação e estimular atitudes de acolhimento, respeito e solidariedade. A proposta é transformar a conscientização em ações permanentes que contribuam para a qualidade de vida e para uma sociedade mais inclusiva.