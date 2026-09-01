A Prefeitura de Piracicaba promove, no dia 21 de setembro, o Feirão da Empregabilidade voltado à inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) no mercado de trabalho. A iniciativa será realizada a partir das 8h30, no Térreo 1 do prédio da Prefeitura, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233.
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O evento ocorre em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, e tem como objetivo aproximar empresas que possuem oportunidades destinadas a PCDs de trabalhadores que buscam inserção ou recolocação profissional.
Empresas podem cadastrar vagas gratuitamente
Empresas interessadas em participar do Feirão podem cadastrar gratuitamente as vagas destinadas a pessoas com deficiência. O procedimento deve ser realizado pelo link : https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/servico-info/443 (Cadastro de Vagas).
As oportunidades serão apresentadas durante o evento, facilitando o contato entre empregadores e candidatos. As vagas são limitadas.
A ação é promovida pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), que integra a Rede do Sistema Nacional de Emprego (Sine).
O Feirão também conta com a parceria da Secretaria Nacional de Qualificação, Emprego e Juventude (SEQ), coordenadora nacional do Sine, de parceiros da Rede Sine e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Inclusão no mercado de trabalho
De acordo com a Prefeitura, a iniciativa busca fortalecer as políticas públicas de emprego e ampliar o acesso das pessoas com deficiência às oportunidades de trabalho.
A realização do evento também está relacionada ao cumprimento da Lei de Cotas, prevista no artigo 93 da Lei nº 8.213/1991, que estabelece a reserva de cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em empresas com 100 ou mais empregados.
A ação também segue as diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que estabelece direitos e garantias para promover a inclusão e a participação social das pessoas com deficiência.
Serviço
Feirão da Empregabilidade – Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência
Data: 21 de setembro
Horário: a partir das 8h30
Local: Prefeitura de Piracicaba – Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233, Térreo 1
Inscrição para empresas: gratuita, pelo serviço de Cadastro de Vagas da Prefeitura
Informações: (19) 3437-2221 (WhatsApp) ou (19) 3431-8500
As empresas interessadas devem realizar o cadastro das oportunidades previamente. As vagas para participação no Feirão são limitadas.