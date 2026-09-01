A Prefeitura de Piracicaba promove, no dia 21 de setembro, o Feirão da Empregabilidade voltado à inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) no mercado de trabalho. A iniciativa será realizada a partir das 8h30, no Térreo 1 do prédio da Prefeitura, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233.

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O evento ocorre em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, e tem como objetivo aproximar empresas que possuem oportunidades destinadas a PCDs de trabalhadores que buscam inserção ou recolocação profissional.