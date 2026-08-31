31 de agosto de 2026
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REPERCUSSÃO

Neymar repudia hostilidade contra torcedor mirim do Corinthians

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação: Redes Sociais
Garoto de 8 anos foi hostilizado após pedir a camisa de Neymar e precisou deixar a Neo Química Arena escoltado com a família.
Garoto de 8 anos foi hostilizado após pedir a camisa de Neymar e precisou deixar a Neo Química Arena escoltado com a família.

O atacante Neymar se manifestou nesta segunda-feira (31) após um torcedor mirim do Corinthians ser hostilizado nas arquibancadas da Neo Química Arena por pedir e receber uma camisa do jogador. O episódio aconteceu após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians, no domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro.

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O garoto, de 8 anos, havia levado um cartaz ao estádio dizendo que era corintiano, mas também fã de Neymar. Após a partida, o atacante atendeu ao pedido e entregou a própria camisa ao menino, que ficou emocionado com o presente.

A situação, porém, gerou reações de torcedores próximos ao garoto. Diante da hostilidade, a criança e a família precisaram deixar o estádio pelo gramado, acompanhados por policiais e seguranças.

Neymar critica hostilidade

Após o episódio, Neymar lamentou a atitude dos torcedores e defendeu que uma criança possa admirar jogadores de outras equipes.

Nas redes sociais, o atacante afirmou que gostar de um jogador que não defende o clube do coração faz parte do futebol. Ele também ressaltou que o menino era uma criança e que a situação não deveria ter provocado uma confusão.

Em declaração após a partida, Neymar explicou que decidiu entregar a camisa porque o garoto havia deixado claro no cartaz que era corintiano, mas admirava o jogador santista.

Vitória do Santos

Além do episódio fora de campo, Neymar teve participação importante na vitória do Santos. O atacante cobrou uma falta que originou o gol da equipe santista. O goleiro Hugo Souza tocou na bola, que bateu na trave antes de sobrar para Oliva marcar.

Com a vitória, o Santos chegou aos 29 pontos e ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro. O Corinthians permaneceu com 32 pontos, na 10ª colocação.

O episódio envolvendo o garoto repercutiu nas redes sociais e também provocou manifestações de repúdio à hostilidade contra a criança. O Corinthians afirmou que a rivalidade esportiva não pode ultrapassar os limites do respeito.

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