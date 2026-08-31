O atacante Neymar se manifestou nesta segunda-feira (31) após um torcedor mirim do Corinthians ser hostilizado nas arquibancadas da Neo Química Arena por pedir e receber uma camisa do jogador. O episódio aconteceu após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians, no domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro.

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O garoto, de 8 anos, havia levado um cartaz ao estádio dizendo que era corintiano, mas também fã de Neymar. Após a partida, o atacante atendeu ao pedido e entregou a própria camisa ao menino, que ficou emocionado com o presente.