O piracicabano Gabriel Leite, 16 anos, foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-16 no Pan-Americano de Beach Tennis, em Cuiabá-MT. A competição, uma das mais importantes do calendário da modalidade, será realizada entre 24 e 27 de setembro.
Com foco na competição, Gabriel está em fase final de treinamento com seu técnico, Lucas Menegale, seu professor há 4 anos. Ele o único e o primeiro da região convocado para a Seleção Brasileira.
Na competição, cujo nome oficial é World Tennis Pan-American 2026, o piracicabano irá disputar duas categorias dentro da sub-16: duplas masculina e duplas mista (um menino e uma menina). “Não tem simples nesse torneio. Diferente do tênis, o beach valoriza mais o jogo de dupla”, explica o treinador.
Para Menegale, o “Gabriel está definitivamente entre os melhores, e a convocação dele comprova isso. O Brasil é, com certeza, a maior potência da América no beach tennis”, declarou.
“Somando tudo isso, acredito muito que o Gabriel possa chegar até as finais e ser campeão. Vai ser muito difícil porque tem outros atletas de nível muito alto no Brasil e em outras seleções, como a Venezuela. Mas acreditamos nele”, emenda o treinador, que também está na expectativa, mas não poderá estar em quadra com o seu pupilo.
“Vou junto, mas não como técnico da seleção que vai ficar na quadra. Vou para acompanhar e estar junto dele torcendo. Assim como os familiares dele também vão estar presentes”, declarou.
Só para se ter uma ideia da importância do evento, o “World Tennis Pan-American” é o principal torneio das Américas no beach tennis. “O único torneio de seleções mais importante que o Pan, é a Copa do Mundo. Comparando, seria como o Pan e as Olimpíadas”, assegura Menegale.
PREPARADO
Gabriel Leite está bem ansioso para entrar em quadra com a Amarelinha. “Eu estou bastante confiante. Treinei muito mesmo para essa convocação e eu me sinto preparado para representar o Brasil da melhor forma”, garante o adolescente.
Sobre seus colegas de Seleção Brasileira, Gabriel conta que sua parceira com eles está 100%. “Eu conheço meus amigos de seleção; a gente joga sempre juntos, então sei que não vai ser fácil. Mas eu estou bastante focado. Vamos ver, a expectativa é a melhor possível”, declarou.
Gabriel disse que está muito orgulhoso de sua conquista, independente do resultado que terá no Pan-Americano de Beach Tennis, em Cuiabá-MT. “Quem não gostaria de estar no meu lugar, né? Representar o Brasil em um torneio internacional. Estou realizando um sonho. Vai ser demais”, contou.
“Queria aproveitar para agradecer muito a minha família, eles me dão muito apoio de todas as formas. Sem eles eu não conseguiria nem sonhar em um dia ir pra seleção. Também meu professor Lucas, que está comigo desde que eu comecei no beach tennis e sempre acreditou em mim. E também aos meus amigos, aos outros profissionais que me ajudam na parte física e mental. E também ao meu patrocinador, a Oxy, pelo apoio”, finalizou.