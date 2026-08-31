O piracicabano Gabriel Leite, 16 anos, foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-16 no Pan-Americano de Beach Tennis, em Cuiabá-MT. A competição, uma das mais importantes do calendário da modalidade, será realizada entre 24 e 27 de setembro.

Com foco na competição, Gabriel está em fase final de treinamento com seu técnico, Lucas Menegale, seu professor há 4 anos. Ele o único e o primeiro da região convocado para a Seleção Brasileira.

Na competição, cujo nome oficial é World Tennis Pan-American 2026, o piracicabano irá disputar duas categorias dentro da sub-16: duplas masculina e duplas mista (um menino e uma menina). “Não tem simples nesse torneio. Diferente do tênis, o beach valoriza mais o jogo de dupla”, explica o treinador.