A Arcos Dorados, empresa responsável pela operação da marca McDonald’s na América Latina e no Caribe, inaugurou nesta segunda-feira (31) o sexto restaurante da rede em Piracicaba. A nova unidade está localizada às margens da Rodovia Geraldo de Barros, no bairro Santa Teresinha.

O restaurante passa a atender moradores da região e motoristas que circulam pela rodovia e pelos bairros próximos. A unidade foi instalada em uma área com acesso pela Rodovia Geraldo de Barros e conta com diferentes formatos de atendimento ao público.

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