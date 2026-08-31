A Arcos Dorados, empresa responsável pela operação da marca McDonald’s na América Latina e no Caribe, inaugurou nesta segunda-feira (31) o sexto restaurante da rede em Piracicaba. A nova unidade está localizada às margens da Rodovia Geraldo de Barros, no bairro Santa Teresinha.
O restaurante passa a atender moradores da região e motoristas que circulam pela rodovia e pelos bairros próximos. A unidade foi instalada em uma área com acesso pela Rodovia Geraldo de Barros e conta com diferentes formatos de atendimento ao público.
Saiba mais:
Entre as opções disponíveis estão o Drive-Thru, o Peça e Retire, o atendimento no balcão e os totens de autoatendimento instalados no salão. Os clientes também podem realizar pedidos para entrega por meio do McDelivery, disponível no aplicativo do McDonald’s.
Segundo o gerente da unidade, Clayton Vieira, atualmente 50 funcionários trabalham no restaurante. A empresa ainda realiza contratações para ampliar a equipe. O estabelecimento funciona em dois turnos.
Atendimento em diferentes formatos
A unidade conta com estrutura para receber clientes no salão e também para atender pedidos feitos sem a necessidade de permanência no restaurante. O Drive-Thru permite que os pedidos sejam realizados e retirados sem que o cliente precise deixar o veículo.
Outra alternativa disponível é o Peça e Retire. Por meio do recurso, o pedido pode ser realizado antecipadamente e retirado no restaurante. Dentro da unidade, os clientes também podem utilizar os totens de autoatendimento ou fazer o pedido diretamente no balcão.
Para pedidos destinados a outros endereços, o McDelivery pode ser acessado pelo aplicativo da rede, conforme a área de cobertura do serviço.
Sexto restaurante na cidade
Com a abertura da unidade em Santa Teresinha, Piracicaba passa a contar com seis restaurantes da rede McDonald’s. A expansão faz parte da estratégia da Arcos Dorados para ampliar a presença da marca no interior do Estado de São Paulo.
Além dos produtos tradicionais da rede, o restaurante também oferece itens do McCafé, com opções destinadas ao consumo ao longo do dia.
A localização às margens da Rodovia Geraldo de Barros atende também pessoas que passam pela região durante deslocamentos entre diferentes bairros de Piracicaba e municípios próximos.
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